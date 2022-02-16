Свердловский губернатор остановил выборы своего нового полпреда

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил на паузу назначение нового руководителя Южного управленческого округа области. Как сообщил URA.RU источник во власти, глава региона неожиданно выступил против кандидатуры Владимира Русинова, экс-председателя облизбиркома, которого ранее называли основным претендентом.
Действующий руководитель Южного округа Александр Гетманчук готовится к смене работы — в скором времени его должны избрать председателем Счетной палаты Екатеринбурга. На освобождающийся пост был предложен Русинов: о его назначении Куйвашева, по неофициальным данным, просил замгубернатора, глава аппарата правительства Валерий Чайников — товарищ Русинова. Однако шеф оказался против.
«Губернатор кандидатуру Русинова не поддерживает. Конкретного имени [будущего руководителя] на данный момент нет», — сообщил источник агентства. По информации инсайдера, своего ставленника хотят видеть чиновники Каменска-Уральского — центрального города округа. «Они изначально хотели видеть своего человека», — подтвердил собеседник в областной власти.
Одним из возможных кандидатов теперь называют замглавы округа Сергея Бовта, который до назначения Гетманчука больше года руководил территорией в статусе и. о. Но пока версия ничем не подтверждается. Оперативно получить комментарий областного департамента информполитики, как и дозвониться до Русинова, агентству не удалось. Ранее Русинов заявлял URA.RU, что не намерен обсуждать эту тему.
В декабре прошлого года Русинов покинул Свердловский избирком, который возглавлял на протяжении трех лет. В январе глава Екатеринбурга Алексей Орлов продвигал чиновника на пост руководителя городской Счетной палаты — считается, что по просьбе Чайникова. Но свой кандидат был и у спикера думы Игоря Володина — действующий руководитель Счетной палаты Андрей Парунин. Между первыми лицами города возник конфликт, разбираться в котором пришлось областным властям. В итоге Русинов и Парунин отозвали свои кандидатуры.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил на паузу назначение нового руководителя Южного управленческого округа области. Как сообщил URA.RU источник во власти, глава региона неожиданно выступил против кандидатуры Владимира Русинова, экс-председателя облизбиркома, которого ранее называли основным претендентом. Действующий руководитель Южного округа Александр Гетманчук готовится к смене работы — в скором времени его должны избрать председателем Счетной палаты Екатеринбурга. На освобождающийся пост был предложен Русинов: о его назначении Куйвашева, по неофициальным данным, просил замгубернатора, глава аппарата правительства Валерий Чайников — товарищ Русинова. Однако шеф оказался против. «Губернатор кандидатуру Русинова не поддерживает. Конкретного имени [будущего руководителя] на данный момент нет», — сообщил источник агентства. По информации инсайдера, своего ставленника хотят видеть чиновники Каменска-Уральского — центрального города округа. «Они изначально хотели видеть своего человека», — подтвердил собеседник в областной власти. Одним из возможных кандидатов теперь называют замглавы округа Сергея Бовта, который до назначения Гетманчука больше года руководил территорией в статусе и. о. Но пока версия ничем не подтверждается. Оперативно получить комментарий областного департамента информполитики, как и дозвониться до Русинова, агентству не удалось. Ранее Русинов заявлял URA.RU, что не намерен обсуждать эту тему. В декабре прошлого года Русинов покинул Свердловский избирком, который возглавлял на протяжении трех лет. В январе глава Екатеринбурга Алексей Орлов продвигал чиновника на пост руководителя городской Счетной палаты — считается, что по просьбе Чайникова. Но свой кандидат был и у спикера думы Игоря Володина — действующий руководитель Счетной палаты Андрей Парунин. Между первыми лицами города возник конфликт, разбираться в котором пришлось областным властям. В итоге Русинов и Парунин отозвали свои кандидатуры.