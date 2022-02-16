Свердловский губернатор остановил выборы своего нового полпреда

Владимир Русинов был главным кандидатом на пост главы Южного управленческого округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поставил на паузу назначение нового руководителя Южного управленческого округа области. Как сообщил URA.RU источник во власти, глава региона неожиданно выступил против кандидатуры Владимира Русинова, экс-председателя облизбиркома, которого ранее называли основным претендентом.

Действующий руководитель Южного округа Александр Гетманчук готовится к смене работы — в скором времени его должны избрать председателем Счетной палаты Екатеринбурга. На освобождающийся пост был предложен Русинов: о его назначении Куйвашева, по неофициальным данным, просил замгубернатора, глава аппарата правительства Валерий Чайников — товарищ Русинова. Однако шеф оказался против.

«Губернатор кандидатуру Русинова не поддерживает. Конкретного имени [будущего руководителя] на данный момент нет», — сообщил источник агентства. По информации инсайдера, своего ставленника хотят видеть чиновники Каменска-Уральского — центрального города округа. «Они изначально хотели видеть своего человека», — подтвердил собеседник в областной власти.

Одним из возможных кандидатов теперь называют замглавы округа Сергея Бовта, который до назначения Гетманчука больше года руководил территорией в статусе и. о. Но пока версия ничем не подтверждается. Оперативно получить комментарий областного департамента информполитики, как и дозвониться до Русинова, агентству не удалось. Ранее Русинов заявлял URA.RU, что не намерен обсуждать эту тему.

В декабре прошлого года Русинов покинул Свердловский избирком, который возглавлял на протяжении трех лет. В январе глава Екатеринбурга Алексей Орлов продвигал чиновника на пост руководителя городской Счетной палаты — считается, что по просьбе Чайникова. Но свой кандидат был и у спикера думы Игоря Володина — действующий руководитель Счетной палаты Андрей Парунин. Между первыми лицами города возник конфликт, разбираться в котором пришлось областным властям. В итоге Русинов и Парунин отозвали свои кандидатуры.

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