Netflix возобновляет показ в США «Слуги народа» с Зеленским

Сериал с Владимиром Зеленским снова стал доступен в США Фото: Официальный сайт президента Украины

Американский стриминговый сервис Netflix покажет в США сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сервис сообщил в Twitter.

«Вы просили, и он вернулся! „Слуга народа“ снова доступен на Netflix в Штатах», — говорится в сообщении сервиса.

Netflix приобрел права на сериал в 2016 году, однако позже перестал его показывать. В сериале Зеленский играет роль честного учителя, который случайно стал президентом и начал бороться с олигархами и коррупцией. После того как Зеленский стал президентом, глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал ему пересмотреть сериал.