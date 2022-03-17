Netflix возобновляет показ в США «Слуги народа» с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Сериал с Владимиром Зеленским снова стал доступен в США Фото:

Американский стриминговый сервис Netflix покажет в США сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сервис сообщил в Twitter.

«Вы просили, и он вернулся! „Слуга народа“ снова доступен на Netflix в Штатах», — говорится в сообщении сервиса.

Netflix приобрел права на сериал в 2016 году, однако позже перестал его показывать. В сериале Зеленский играет роль честного учителя, который случайно стал президентом и начал бороться с олигархами и коррупцией. После того как Зеленский стал президентом, глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал ему пересмотреть сериал.

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Американский стриминговый сервис Netflix покажет в США сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сервис сообщил в Twitter. «Вы просили, и он вернулся! „Слуга народа“ снова доступен на Netflix в Штатах», — говорится в сообщении сервиса. Netflix приобрел права на сериал в 2016 году, однако позже перестал его показывать. В сериале Зеленский играет роль честного учителя, который случайно стал президентом и начал бороться с олигархами и коррупцией. После того как Зеленский стал президентом, глава МИД РФ Сергей Лавров порекомендовал ему пересмотреть сериал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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