В Магнитогорске простятся с погибшим военным

Прощание с Алексеем Кузьминым состоится 21 марта с 14:30 до 16:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Магнитогорске 21 марта состоится прощание с погибшим на Украине военнослужащим Алексеем Кузьминым. В городских пабликах о Кузьмине пишут, что он всегда мечтал быть военным.

«Алексей учился в школе №17 Магнитогорска, после школы закончил курсы сварщика. С детства был положительным, хорошим мальчиком и всегда мечтал быть военным. Алексей был отзывчивым, никогда ни за кем не прятался, сам решал проблемы, если они возникали. Всю жизнь помогал маме, был ее помощником», — сообщили в официальной группе Центра патриотического воспитания молодежи «ВКонтакте».

«Не стало моего родного, любимого, маленького сыночка Алексея!!! Погиб на Украине. Я тебя очень сильно люблю родной! Ты всегда будешь рядом в моем сердце», — написала на своей странице «ВКонтакте» мать солдата Валентина Кузьмина.

О гибели Алексея стало известно 21 марта. Администрация Магнитогорска высказала свои соболезнования родным и близким военнослужащего. Им будет оказана необходимая поддержка.

Начавшаяся 24 февраля спецоперация РФ на Украине является вынужденной мерой. Президент России Владимир Путин сообщил, что главной целью российских военных является избавление жителей на Донбассе от геноцида. Российские военные освобождают города от украинских националистов, организуют гуманитарные коридоры, выводя мирных жителей из опасной зоны.

Алексей Кузьмин погиб в ходе операции РФ на Украине Фото: Валентина Кузьмина в «ВКонтакте»

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