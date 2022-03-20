20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Депутат из ХМАО подал на мэрию в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, депутат, чиновник
Депутат думы Урая подал в суд на администрацию города Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал иск в суд на администрацию города в лице главы Урая Тимура Закирзянова. Депутат считает, что заявления Закирзянова в СМИ нанесли вред его деловой репутации.

«Подал иск в связи с тем, что глава администрации Тимур Закирзянов делает голословные высказывания, неподтвержденные фактами или решениями судов. Его ответы были опубликованы в СМИ, считаю, его недостоверные высказывания подрывают мою репутацию как общественного деятеля», — сказал Насибуллин. По словам депутата, из-за заявлений Закирзянова он также не может устроиться на работу.

В своем заявлении депутат требует принести публичные извинения и компенсировать ему моральный вред в размере 52 млн рублей. «Конечно, я понимаю, что это большая сумма. Такая оценка велась из расчета просмотров и статуса СМИ, в которых были опубликованы ответы администрации. Мне не важно, какой будет сумма, главное доказать правоту в суде», — сказал депутат.

В администрации Урая пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о затянувшемся конфликте между градоначальником и народным избранником. Депутат отправляет жалобы на мэра в различные инстанции, а глава Урая в свою очередь написал заявление в полицию о клевете за попытку обвинить его в адюльтере. Позже Закирзянов пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин подал иск в суд на администрацию города в лице главы Урая Тимура Закирзянова. Депутат считает, что заявления Закирзянова в СМИ нанесли вред его деловой репутации. «Подал иск в связи с тем, что глава администрации Тимур Закирзянов делает голословные высказывания, неподтвержденные фактами или решениями судов. Его ответы были опубликованы в СМИ, считаю, его недостоверные высказывания подрывают мою репутацию как общественного деятеля», — сказал Насибуллин. По словам депутата, из-за заявлений Закирзянова он также не может устроиться на работу. В своем заявлении депутат требует принести публичные извинения и компенсировать ему моральный вред в размере 52 млн рублей. «Конечно, я понимаю, что это большая сумма. Такая оценка велась из расчета просмотров и статуса СМИ, в которых были опубликованы ответы администрации. Мне не важно, какой будет сумма, главное доказать правоту в суде», — сказал депутат. В администрации Урая пообещали прокомментировать ситуацию позднее. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о затянувшемся конфликте между градоначальником и народным избранником. Депутат отправляет жалобы на мэра в различные инстанции, а глава Урая в свою очередь написал заявление в полицию о клевете за попытку обвинить его в адюльтере. Позже Закирзянов пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина.
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