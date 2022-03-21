Источник: свердловские власти готовят отмену масочного режима

Ношение масок в Свердловской области могут отменить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области обсудят отказ от обязательного ношения масок в регионе. Вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба 22 марта, сообщил URA.RU источник в областной власти. Ожидается, что в обсуждении примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

«Во вторник [22 марта] пройдет расширенный штаб по коронавирусу с губернатором и [его заместителем по соцполитике Павлом] Крековым. Готовится вопрос об отмене масочного режима, но решения как такового еще нет», — поделился собеседник агентства. В областном оперштабе информацию отказались комментировать.

Уже несколько регионов России отменили ношение масок в общественных местах. 14 марта первой это сделала Москва, затем подключились Тамбовская и Кемеровская области. На Урале об отмене пока объявила только Курганская область, теперь масочный режим там носит рекомендательный характер. При этом ЯНАО и Пермский край, напротив, заявляли, что не планируют отказываться от масок.

10 марта губернатор Куйвашев отменил в Свердловской области все ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Исключением стал лишь масочный режим.