21 марта 2022

Источник: свердловские власти готовят отмену масочного режима

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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим
Ношение масок в Свердловской области могут отменить Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области обсудят отказ от обязательного ношения масок в регионе. Вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба 22 марта, сообщил URA.RU источник в областной власти. Ожидается, что в обсуждении примет участие губернатор Евгений Куйвашев.

«Во вторник [22 марта] пройдет расширенный штаб по коронавирусу с губернатором и [его заместителем по соцполитике Павлом] Крековым. Готовится вопрос об отмене масочного режима, но решения как такового еще нет», — поделился собеседник агентства. В областном оперштабе информацию отказались комментировать.

Уже несколько регионов России отменили ношение масок в общественных местах. 14 марта первой это сделала Москва, затем подключились Тамбовская и Кемеровская области. На Урале об отмене пока объявила только Курганская область, теперь масочный режим там носит рекомендательный характер. При этом ЯНАО и Пермский край, напротив, заявляли, что не планируют отказываться от масок.

10 марта губернатор Куйвашев отменил в Свердловской области все ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Исключением стал лишь масочный режим.

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Власти Свердловской области обсудят отказ от обязательного ношения масок в регионе. Вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба 22 марта, сообщил URA.RU источник в областной власти. Ожидается, что в обсуждении примет участие губернатор Евгений Куйвашев. «Во вторник [22 марта] пройдет расширенный штаб по коронавирусу с губернатором и [его заместителем по соцполитике Павлом] Крековым. Готовится вопрос об отмене масочного режима, но решения как такового еще нет», — поделился собеседник агентства. В областном оперштабе информацию отказались комментировать. Уже несколько регионов России отменили ношение масок в общественных местах. 14 марта первой это сделала Москва, затем подключились Тамбовская и Кемеровская области. На Урале об отмене пока объявила только Курганская область, теперь масочный режим там носит рекомендательный характер. При этом ЯНАО и Пермский край, напротив, заявляли, что не планируют отказываться от масок. 10 марта губернатор Куйвашев отменил в Свердловской области все ограничения, введенные в пандемию коронавируса. Исключением стал лишь масочный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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