21 марта 2022

На Челябинскую область надвигается снежный шторм. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеходный переход, пешеход, погода, снегопад, климат
Непогода обрушится на челябинцев в ночь на среду Фото:

Ночью и днем 23 марта Челябинскую область накроет снежный шторм. Об ухудшении погоды предупредили в региональном управлении МЧС.

«В отдельных районах Челябинской области 23 марта ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 21 метра в секунду. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», — говорится в распространенном ведомством штормовом предупреждении.

По прогнозу Челябинского ЦГМС, погода изменится к худшему в ночь на среду. Природные катаклизмы затянутся на сутки, даже в ночь на 24 марта снег продолжит идти. Ветер несколько стихнет — до 17 метров в секунду. Ночью 23 и 24 марта температура будет колебаться от 1 до 14 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 7 градусов.

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Ночью и днем 23 марта Челябинскую область накроет снежный шторм. Об ухудшении погоды предупредили в региональном управлении МЧС. «В отдельных районах Челябинской области 23 марта ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 21 метра в секунду. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», — говорится в распространенном ведомством штормовом предупреждении. По прогнозу Челябинского ЦГМС, погода изменится к худшему в ночь на среду. Природные катаклизмы затянутся на сутки, даже в ночь на 24 марта снег продолжит идти. Ветер несколько стихнет — до 17 метров в секунду. Ночью 23 и 24 марта температура будет колебаться от 1 до 14 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 7 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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