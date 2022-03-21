Непогода обрушится на челябинцев в ночь на среду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ночью и днем 23 марта Челябинскую область накроет снежный шторм. Об ухудшении погоды предупредили в региональном управлении МЧС.

«В отдельных районах Челябинской области 23 марта ожидается мокрый снег, метели, гололедица, порывы ветра до 21 метра в секунду. Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», — говорится в распространенном ведомством штормовом предупреждении.

По прогнозу Челябинского ЦГМС, погода изменится к худшему в ночь на среду. Природные катаклизмы затянутся на сутки, даже в ночь на 24 марта снег продолжит идти. Ветер несколько стихнет — до 17 метров в секунду. Ночью 23 и 24 марта температура будет колебаться от 1 до 14 градусов мороза, днем потеплеет до плюс 7 градусов.

Скрин: официальный сайт Челябинского ЦГМС