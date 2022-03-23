Армия РФ уничтожила на Украине арсенал с иностранным оружием

Удар по арсеналу ВСУ был нанесен с моря, сообщил Игорь Конашенков (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили арсенал украинских войск в поселке Оржев, где хранилось иностранное оружие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Удар был нанесен высокоточным оружием с моря.

«Вечером высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в Оржеве в 14 километрах северо-западнее Ровно. Уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — цитирует Игоря Конашенкова РИА «Новости».

Ранее вооруженные силы РФ с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили оружейные хранилища ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области. В частности, там находились средства поражения и боевые части для ракетных комплексов «Точка-У», сообщало Минобороны РФ. Также «Кинжалом» был уничтожен крупный склад в городе Константиновка.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам