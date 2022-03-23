Из «Титановой долины» передумали выгонять резидентов

Резидентам дали месяц на запуск проектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В министерстве инвестиций Свердловской приостановили работу по исключению из особой экономической зоны «Титановая долина» резидентов, которые сорвали сроки запуска производства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с планами ведомства.

«Еще в начале года планировалось расторгнуть соглашение с двумя компаниями. Но из-за санкций и ухода из России многих компаний эту работу поставили на „стоп“. В течение месяца будет понятно, кто сможет все-таки запуститься, а кто — нет», — пояснил собеседник издания.

По его словам, процедуру планировалось провести в отношении двух компаний. Одна из них — ООО «Уральский завод шахтного приборостроения», которое входит в московское научно-производственное объединение «Сигма». На площадке должны были открыть предприятие по выпуску оборудования для систем промышленной безопасности на горнодобывающих производствах.

В это проект компания планировала вложить 209,1 млн рублей и создать 100 рабочих мест. Соглашение стороны заключили в 2019 году. Запустить производство готовились в 2022 году, однако до сих пор никакие работы на площадке не проведены, даже проект не разработан. Вторую компанию источник назвать не смог.

Одновременно с этим управляющая компания «Титановой долины» запросила у всех резидентов, которые еще не запустились, обновленные инвестпланы. «Сейчас ждут уточненные планы, потому что оборудование, материалы многие закупали в Европе и там может измениться выручка из-за курсовой разницы, а значит, и суммы налогов, пошлин», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе ОЭЗ URA.RU сообщили, что управляющая компания сама не инициирует процедуру расторжения соглашений с резидентами. Это компетенция регионального министерства инвестиций и развития, оно же проверяет деятельность компаний. «Проверки запланированы на середину мая. Что касается запросов о корректировке инвестиционных планов, это делается на регулярной основе в рамках ежемесячной отчетности, которую готовит ОЭЗ», — сообщили в управляющей компании.

Ранее статуса резидента «Титановой долины» лишилось ООО «НордБазальт», которая заявляла инвестпроект на 2 млрд рублей. В «Титановой долине» зарегистрирован 21 резидент, производственную деятельность ведут пять компаний.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении российских компаний, политиков и бизнесменов, а многие западные компании стали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».

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