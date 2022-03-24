«Лента» в Екатеринбурге расширила список ограничений на покупку. Фото

24 марта 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Сеть гипермаркетов «Лента» расширила список ограничений на оптовую покупку продуктов. В список вошли мясные, рыбные и овощные консервы, корм для домашних животных и предметы личной гигиены, сообщает корреспондент URA.RU. Список расширился в несколько раз. Теперь в него входят гели для душа, шампуни, бритвы, стиральные порошки, зубные пасты — на все это действует ограничение не более двух упаковок в одни руки. Точно также с мылом для рук и туалетной бумагой. Кроме предметов гигиены теперь в «Ленте» нельзя приобрести более 70 единиц товара, включая томатную пасту, консервированные горошек и кукурузу и даже лапшу быстрого приготовления. Ранее сообщалось, что гипермаркет «Лента» вступил в борьбу с паникерами на фоне экономического положения в стране. Как объяснили такие паникеры, они скупают товары из-за санкций против России. Такие меры западные страны объявили в ответ на спецоперацию Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, эта операция проходит вынужденно, так как на Донбассе на протяжении уже восьми лет происходит настоящий геноцид. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.