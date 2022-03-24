24 марта 2022

Екатеринбуржцы объяснили, почему не носят маски. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим
Многие горожане не соблюдают масочный режим Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу.

«Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек.

Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться.

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Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу. «Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек. Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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