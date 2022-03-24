Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу.
«Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек.
Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться.
Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу. «Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек. Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться.