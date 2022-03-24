Екатеринбуржцы объяснили, почему не носят маски. Видео

25 марта 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Многие горожане не соблюдают масочный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу. «Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек. Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Екатеринбурга не носят медицинские маски потому, что уже переболели и перестали верить в коронавирус. Такие объяснения горожане дали корреспонденту URA.RU, который вышел с опросом на улицу. «Неудобно», — пояснила одна екатеринбурженка. «Я переболела недавно, пока меня не оштрафовали», — с улыбкой ответила другая. «Это все бутафория, заболевают на самом деле не коронавирусом, а, а воспалением легких. И вообще сейчас все забыли про COVID, сейчас все внимание приковано к Украине», — отрезал горожанин. «COVID же вроде пропал, по крайне мере из России», — удивилась вопросу одна из девушек. Ранее власти Свердловской области приняли решение не отменять масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Замгубернатора региона Павел Креков объяснил, что опасность от инфекции не стала меньше и призвал земляков вакцинироваться.