В «Сима-Ленде» устроили флешмоб в поддержку российского спорта. Видео

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, апплодисменты, сима-ленд, сима ленд, акция взаимопомощи мы вместе, сотрудники сима ленда
Сотрудники «Сима-ленда» поддержали спортсменов фразой «Мы победители, спорт вне политики» Фото:

Сотрудники «Сима-Ленда» поддержали флешмобом Первый Всероссийский турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких. В компании коллег — заслуженных спортсменов, — она поблагодарила несколько тысяч собравшихся сотрудников «Сима-Ленда» и отметила особый вклад в поддержку спорта владельца компании Андрея Симановского.

«Низкий поклон вашему руководителю Андрею Моисеевичу [Симановскому] и спасибо всем гостям, которые сегодня приехали. Спорт объединяет, и, несмотря ни на какие трудности, мы вместе», — заявила со сцены Глацких. Также она рассказала, что на соревнования в числе 600 детей с родителями приехали девочки из Луганска.

Перед работниками компании выступили почетные гости двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Третьяков. К ним присоединились многократная победительница и призер Чемпионатов России Мария Сергеева, тренер Центра Олимпийской подготовки в Москве Камилла Каюмова. Также среди приглашенных звезд мира спорта были победители мировых соревнований по плаванью Владимир Сельков, Андрей Гречин и Алина Кашинская.

Для всех приглашенных спортсменов провели экскурсию по офису «Сима-Ленда», а также устроили флешмоб в поддержку российского спорта. Участники единогласно скандировали: «Мы победители, спорт вне политики».

Напомним, компания «Сима-Ленд» недавно и сама устроила большое спортивное мероприятие в рамках шахматного фестиваля «Сильные фигуры». Более 300 детей играли в шахматы на кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Сотрудники «Сима-Ленда» поддержали флешмобом Первый Всероссийский турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких. В компании коллег — заслуженных спортсменов, — она поблагодарила несколько тысяч собравшихся сотрудников «Сима-Ленда» и отметила особый вклад в поддержку спорта владельца компании Андрея Симановского. «Низкий поклон вашему руководителю Андрею Моисеевичу [Симановскому] и спасибо всем гостям, которые сегодня приехали. Спорт объединяет, и, несмотря ни на какие трудности, мы вместе», — заявила со сцены Глацких. Также она рассказала, что на соревнования в числе 600 детей с родителями приехали девочки из Луганска. Перед работниками компании выступили почетные гости двукратный Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Третьяков. К ним присоединились многократная победительница и призер Чемпионатов России Мария Сергеева, тренер Центра Олимпийской подготовки в Москве Камилла Каюмова. Также среди приглашенных звезд мира спорта были победители мировых соревнований по плаванью Владимир Сельков, Андрей Гречин и Алина Кашинская. Для всех приглашенных спортсменов провели экскурсию по офису «Сима-Ленда», а также устроили флешмоб в поддержку российского спорта. Участники единогласно скандировали: «Мы победители, спорт вне политики». Напомним, компания «Сима-Ленд» недавно и сама устроила большое спортивное мероприятие в рамках шахматного фестиваля «Сильные фигуры». Более 300 детей играли в шахматы на кубок губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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