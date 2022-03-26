26 марта 2022
25 марта 2022

В ХМАО владельцы СТО объяснили рост цен на техобслуживание

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость услуг на СТО выросла на четверть Фото:
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В ХМАО стоимость техобслуживания и краткосрочного ремонта на СТО выросла на четверть. Это связано с возросшими затратами на обслуживание автомобилей и изменение цен на расходные материалы. Об этом URA.RU рассказал руководитель одного из СТО в Ханты-Мансийске.

«Пока что поднялась цена на мелкосрочный ремонт и обслуживание, в среднем на 25%. Это связано прежде всего с тем, что поднялась цена товара. Существуют виды работ, в стоимость которых не входит стоимость расходных материалов, за счет этого ценник вырос. Стоимость запчастей для иномарок тоже выросла, зачастую, в несколько раз», — сказал руководитель СТО «Импульс».

Он добавил, что цены на капитальный ремонт автомобилей, если речь не идет о замене импортных запчастей, остались практически без изменений. «Пока неизвестно, как ситуация изменится в ближайшее время. А зарплаты не изменились, соответственно, если поднимется стоимость объемных работ, то откуда людям взять денег? Поэтому стоимость долгосрочных работ пока не изменяется», — сказал руководитель СТО.

Ранее URA.RU писало, что владельцы магазинов автозапчастей в ХМАО вынуждены поднимать цену на моторные масла в несколько раз из-за роста стоимости закупки. Изменение стоимости также связано с искусственным дефицитом товара из-за паникующих жителей.

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В ХМАО стоимость техобслуживания и краткосрочного ремонта на СТО выросла на четверть. Это связано с возросшими затратами на обслуживание автомобилей и изменение цен на расходные материалы. Об этом URA.RU рассказал руководитель одного из СТО в Ханты-Мансийске. «Пока что поднялась цена на мелкосрочный ремонт и обслуживание, в среднем на 25%. Это связано прежде всего с тем, что поднялась цена товара. Существуют виды работ, в стоимость которых не входит стоимость расходных материалов, за счет этого ценник вырос. Стоимость запчастей для иномарок тоже выросла, зачастую, в несколько раз», — сказал руководитель СТО «Импульс». Он добавил, что цены на капитальный ремонт автомобилей, если речь не идет о замене импортных запчастей, остались практически без изменений. «Пока неизвестно, как ситуация изменится в ближайшее время. А зарплаты не изменились, соответственно, если поднимется стоимость объемных работ, то откуда людям взять денег? Поэтому стоимость долгосрочных работ пока не изменяется», — сказал руководитель СТО. Ранее URA.RU писало, что владельцы магазинов автозапчастей в ХМАО вынуждены поднимать цену на моторные масла в несколько раз из-за роста стоимости закупки. Изменение стоимости также связано с искусственным дефицитом товара из-за паникующих жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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