Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика с лицензией от ФСБ. Среди его объектов — офис «Сбербанка»

29 марта 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Компания задолжала городским властям за аренду земли Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга обратилась в свердловский арбитражный суд с просьбой признать банкротом ЗАО «Специализированное монтажное управление №5» (СМУ №5). Как пояснили URA.RU в горадминистрации, компания задолжала муниципалитету 2,7 миллиона рублей за аренду земли на ул. Монтерская под строительство производственной базы. «СМУ №5» не платило за землю с мая 2019 года по декабрь 2020-го и с февраля по июнь 2021-го, поделились в мэрии. Также сформировался долг по пеням. В январе арбитраж взыскал в пользу мэрии 2,74 миллиона рублей долга и 1,8 миллиона в качестве пеней. «В связи с непогашением в добровольном порядке взысканной задолженности земельным комитетом [мэрии] 22 марта направлено в арбитражный суд заявление о признании ЗАО „СМУ-5“ несостоятельным (банкротом)», — рассказали в администрации. Судебное заседание намечено на 25 апреля. «СМУ №5» позиционирует себя как застройщика с 70-летней историей. «Созданное в 1948 году в качестве монтажного подразделения для строительства оборонных объектов, „СМУ №5“ выполняло в разных регионах страны заказы Минобороны», — говорится на сайте компании. Там же указано, что в 2014 году для «СМУ №5» продлили лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гостайну. Среди объектов, с которыми работает и работало «СМУ №5», — уральские офисы «Сбербанка» и РЖД, Храм на Крови, отель «Хаятт», ККТ «Космос» и ЦК «Урал», Первоуральский новотрубный завод, здание областного суда и многие другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Екатеринбурга обратилась в свердловский арбитражный суд с просьбой признать банкротом ЗАО «Специализированное монтажное управление №5» (СМУ №5). Как пояснили URA.RU в горадминистрации, компания задолжала муниципалитету 2,7 миллиона рублей за аренду земли на ул. Монтерская под строительство производственной базы. «СМУ №5» не платило за землю с мая 2019 года по декабрь 2020-го и с февраля по июнь 2021-го, поделились в мэрии. Также сформировался долг по пеням. В январе арбитраж взыскал в пользу мэрии 2,74 миллиона рублей долга и 1,8 миллиона в качестве пеней. «В связи с непогашением в добровольном порядке взысканной задолженности земельным комитетом [мэрии] 22 марта направлено в арбитражный суд заявление о признании ЗАО „СМУ-5“ несостоятельным (банкротом)», — рассказали в администрации. Судебное заседание намечено на 25 апреля. «СМУ №5» позиционирует себя как застройщика с 70-летней историей. «Созданное в 1948 году в качестве монтажного подразделения для строительства оборонных объектов, „СМУ №5“ выполняло в разных регионах страны заказы Минобороны», — говорится на сайте компании. Там же указано, что в 2014 году для «СМУ №5» продлили лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих гостайну. Среди объектов, с которыми работает и работало «СМУ №5», — уральские офисы «Сбербанка» и РЖД, Храм на Крови, отель «Хаятт», ККТ «Космос» и ЦК «Урал», Первоуральский новотрубный завод, здание областного суда и многие другие.