СК возбудил уголовное дело из-за пыток военных РФ на Украине

29 марта 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушение на убийство с особой жестокостью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пыток и покушения на убийство российских военных на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-калале ведомства. «Следственными комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, не позднее 27 марта 2022 года на территории Украины военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, а также, используя огнестрельное оружие, произведя неоднократные выстрелы», — говорится в сообщении СК. Ранее российский спецназ схватил нескольких националистов, который принимали участие в пытках российских военных. Их ожидает суд. Сейчас Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ заявили, что всех националистов, которые участвовали в пытках, ждет наказание. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пыток и покушения на убийство российских военных на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-калале ведомства. «Следственными комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, не позднее 27 марта 2022 года на территории Украины военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, а также, используя огнестрельное оружие, произведя неоднократные выстрелы», — говорится в сообщении СК. Ранее российский спецназ схватил нескольких националистов, который принимали участие в пытках российских военных. Их ожидает суд. Сейчас Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ заявили, что всех националистов, которые участвовали в пытках, ждет наказание.