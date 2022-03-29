СК возбудил уголовное дело из-за пыток военных РФ на Украине

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушение на убийство с особой жестокостью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пыток и покушения на убийство российских военных на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-калале ведомства.

«Следственными комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, не позднее 27 марта 2022 года на территории Украины военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, а также, используя огнестрельное оружие, произведя неоднократные выстрелы», — говорится в сообщении СК.

Ранее российский спецназ схватил нескольких националистов, который принимали участие в пытках российских военных. Их ожидает суд.

Сейчас Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ заявили, что всех националистов, которые участвовали в пытках, ждет наказание.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пыток и покушения на убийство российских военных на Украине. Об этом сообщается в официальном telegram-калале ведомства. «Следственными комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, не позднее 27 марта 2022 года на территории Украины военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных лиц, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести, а также, используя огнестрельное оружие, произведя неоднократные выстрелы», — говорится в сообщении СК. Ранее российский спецназ схватил нескольких националистов, который принимали участие в пытках российских военных. Их ожидает суд. Сейчас Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ заявили, что всех националистов, которые участвовали в пытках, ждет наказание.
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