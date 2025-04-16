Украинские дроны долетели до Московской области: карта ночной атаки ВСУ на 16 апреля

В ночь на 16 апреля силами ПВО уничтожено около 26 беспилотников украинской армии над регионами России. Больше всего пострадала Воронежская область, где уничтожили девять дронов. Также один БПЛА долетел и до Московской области.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА, над Курской областью — четыре. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU.
Воронежская область
Губернатор региона Александр Гусев сообщил в telegram-канале, что в одном из районов сбили порядка 10 дронов противника. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
Белгородская область
Здесь средства ПВО сбили восемь дронов противника, согласно сводке Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не комментировал ситуацию, данные о пострадавших или разрушениях также неизвестны.
Республика Крым и Московская область
В этих регионах ликвидировали по одному дрону противника в ходе ночного обстрела. Подробной информации о последствиях атаки местными властями пока не приводится.
Курская область
В регионе российские средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ. Власти пока никак не комментировали ночную атаку.
Тульская и Орловская области
В регионах объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в telegram-канале, чтобы местные жители сохраняли спокойствие. Власти Орловской области пока никак не комментировали ситуацию.
Липецкая область
В Липецкой области также ввели режим воздушной опасности, здесь сбили два дрона противника. Губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале сообщил, что в регионе желтый уровень опасности. Информации по последствиям ночной атаки пока нет.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели план «Ковер»
В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на работу гражданских воздушных судов. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что летные экипажи, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного движения на фоне ночных атак Украины.
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