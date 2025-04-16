Украинские дроны долетели до Московской области: карта ночной атаки ВСУ на 16 апреля

Минобороны: дроны ВСУ долетели до Московской области
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Средства ПВО сбили за ночь порядка 26 дронов ВСУ над Россией
Средства ПВО сбили за ночь порядка 26 дронов ВСУ над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 16 апреля силами ПВО уничтожено около 26 беспилотников украинской армии над регионами России. Больше всего пострадала Воронежская область, где уничтожили девять дронов. Также один БПЛА долетел и до Московской области. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА, над Курской областью — четыре. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Воронежская область

Губернатор региона Александр Гусев сообщил в telegram-канале, что в одном из районов сбили порядка 10 дронов противника. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА. 

Белгородская область

Здесь средства ПВО сбили восемь дронов противника, согласно сводке Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не комментировал ситуацию, данные о пострадавших или разрушениях также неизвестны. 

Республика Крым и Московская область

В этих регионах ликвидировали по одному дрону противника в ходе ночного обстрела. Подробной информации о последствиях атаки местными властями пока не приводится.

Курская область

В регионе российские средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ. Власти пока никак не комментировали ночную атаку.  

Тульская и Орловская области

В регионах объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в telegram-канале, чтобы местные жители сохраняли спокойствие. Власти Орловской области пока никак не комментировали ситуацию. 

Липецкая область

В Липецкой области также ввели режим воздушной опасности, здесь сбили два дрона противника. Губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале сообщил, что в регионе желтый уровень опасности. Информации по последствиям ночной атаки пока нет. 

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели план «Ковер»

В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на работу гражданских воздушных судов. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что летные экипажи, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного движения на фоне ночных атак Украины. 

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В ночь на 16 апреля силами ПВО уничтожено около 26 беспилотников украинской армии над регионами России. Больше всего пострадала Воронежская область, где уничтожили девять дронов. Также один БПЛА долетел и до Московской области.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА, над Курской областью — четыре. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU. Воронежская область Губернатор региона Александр Гусев сообщил в telegram-канале, что в одном из районов сбили порядка 10 дронов противника. Предварительно, разрушений инфраструктуры и пострадавших не обнаружено. На данный момент в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.  Белгородская область Здесь средства ПВО сбили восемь дронов противника, согласно сводке Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков пока не комментировал ситуацию, данные о пострадавших или разрушениях также неизвестны.  Республика Крым и Московская область В этих регионах ликвидировали по одному дрону противника в ходе ночного обстрела. Подробной информации о последствиях атаки местными властями пока не приводится. Курская область В регионе российские средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ. Власти пока никак не комментировали ночную атаку.   Тульская и Орловская области В регионах объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в telegram-канале, чтобы местные жители сохраняли спокойствие. Власти Орловской области пока никак не комментировали ситуацию.  Липецкая область В Липецкой области также ввели режим воздушной опасности, здесь сбили два дрона противника. Губернатор Игорь Артамонов в telegram-канале сообщил, что в регионе желтый уровень опасности. Информации по последствиям ночной атаки пока нет.  В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели план «Ковер» В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на работу гражданских воздушных судов. Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что летные экипажи, авиационные диспетчеры и персонал аэропортов предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного движения на фоне ночных атак Украины. 
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