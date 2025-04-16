Бойцы бросили женщин на оборону Елизаветовки

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ВСУ задействовали женщин и наемников при обороне Елизаветовки
ВСУ задействовали женщин и наемников при обороне Елизаветовки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ задействовали в боях за Елизаветовку в ДНР женщин и иностранных наемников. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» с позывным Конек.

«Были женщины, да. Мы слышали их [в радиоперехватах]», — приводит слова военнослужащего ТАСС. Он уточнил, что на стороне ВСУ воевали афроамериканцы. Также в боях за населенный пункт украинская сторона задействовала элитный специальный батальон БПЛА «Птицы Мадьяра».

Боец ВС РФ добавил, что ВСУ бросили сотни убитых при отступлении, в том числе, тела наемников. Минобороны РФ сообщило о взятии Елизаветовки 13 апреля. 

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ВСУ задействовали в боях за Елизаветовку в ДНР женщин и иностранных наемников. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» с позывным Конек. «Были женщины, да. Мы слышали их [в радиоперехватах]», — приводит слова военнослужащего ТАСС. Он уточнил, что на стороне ВСУ воевали афроамериканцы. Также в боях за населенный пункт украинская сторона задействовала элитный специальный батальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Боец ВС РФ добавил, что ВСУ бросили сотни убитых при отступлении, в том числе, тела наемников. Минобороны РФ сообщило о взятии Елизаветовки 13 апреля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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