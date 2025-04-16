Бойцы бросили женщин на оборону Елизаветовки

ВСУ задействовали в боях за Елизаветовку в ДНР женщин и иностранных наемников. Об этом рассказал боец группировки войск «Центр» с позывным Конек.
«Были женщины, да. Мы слышали их [в радиоперехватах]», — приводит слова военнослужащего ТАСС. Он уточнил, что на стороне ВСУ воевали афроамериканцы. Также в боях за населенный пункт украинская сторона задействовала элитный специальный батальон БПЛА «Птицы Мадьяра».
Боец ВС РФ добавил, что ВСУ бросили сотни убитых при отступлении, в том числе, тела наемников. Минобороны РФ сообщило о взятии Елизаветовки 13 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.