Спецназ РФ захватил националистов, пытавших российских военных

Российский спецназ захватил украинских националистов, которые принимали участие в пытках военнослужащих РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов в ходе круглого стола комитета.
«Те, кто издевались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — приводит ТАСС слова Шаманова.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что украинских военнослужащих, которые пытают российских солдат, ждет наказание. В ООН также призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными.
Российский спецназ захватил украинских националистов, которые принимали участие в пытках военнослужащих РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов в ходе круглого стола комитета. «Те, кто издевались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — приводит ТАСС слова Шаманова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что украинских военнослужащих, которые пытают российских солдат, ждет наказание. В ООН также призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными.