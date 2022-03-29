Спецназ РФ захватил националистов, пытавших российских военных

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Российский спецназ захватил националистов, пытавших солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский спецназ захватил украинских националистов, которые принимали участие в пытках военнослужащих РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов в ходе круглого стола комитета.

«Те, кто издевались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — приводит ТАСС слова Шаманова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что украинских военнослужащих, которые пытают российских солдат, ждет наказание. В ООН также призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными.

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Российский спецназ захватил украинских националистов, которые принимали участие в пытках военнослужащих РФ. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов в ходе круглого стола комитета. «Те, кто издевались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — приводит ТАСС слова Шаманова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ заявили, что украинских военнослужащих, которые пытают российских солдат, ждет наказание. В ООН также призвали расследовать ситуацию с сообщениями о пытках над российскими военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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