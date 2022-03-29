29 марта 2022

Свердловского генерала отправили в СИЗО по делу о педофилии

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Судебное рожков необр , судья, суд, судебный процесс, судья в маске
Суд оставил Рамиля Гилязова под стражей до 25 мая Фото:

Генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в квартире Екатеринбурга, отправлен в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда Екатеринбурга.

«Решением суда Рамиль Гилязов заключен под стражу на два месяца — до 25 мая», — сообщил сотрудник пресс-службы. Гилязов останется под стражей до вынесения приговора. Заседание длилось до позднего вечера 29 марта.

Суд не смог избрать меру пресечения для предполагаемого подельника Гилязова — заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера Ивана Собачева. Он будет доставлен в суд 1 апреля.

Информация о задержании Гилязова и Собачева появилась 28 марта. По данным источника, им вменяют изнасилование несовершеннолетней. Во время операции по задержанию в квартире, где находились подозреваемые, нашли алкоголь и наркотики.

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Генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней в квартире Екатеринбурга, отправлен в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Чкаловского райсуда Екатеринбурга. «Решением суда Рамиль Гилязов заключен под стражу на два месяца — до 25 мая», — сообщил сотрудник пресс-службы. Гилязов останется под стражей до вынесения приговора. Заседание длилось до позднего вечера 29 марта. Суд не смог избрать меру пресечения для предполагаемого подельника Гилязова — заведующего отделением Свердловского областного онкологического диспансера Ивана Собачева. Он будет доставлен в суд 1 апреля. Информация о задержании Гилязова и Собачева появилась 28 марта. По данным источника, им вменяют изнасилование несовершеннолетней. Во время операции по задержанию в квартире, где находились подозреваемые, нашли алкоголь и наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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