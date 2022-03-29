Соратник Жириновского предлагает вернуть часть денег пермякам

Бюджет может себе позволить вернуть бизнесу уплаченные налоги, считают в ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Реготделение партии ЛДПР в Пермском крае предлагает в качестве меры поддержки бизнеса возвращать предпринимателям 25% уплаченных налогов. Об этом URA.RU сообщил координатор ЛДПР в Прикамье, депутат заксобрания Олег Постников.

«ЛДПР в Перми предложит ввести „Предпринимательский кэшбэк“ — возврат 25% от уплаченного налога по истечении налогового периода (календарный год). Те меры, которые работают сейчас, недостаточны. Мы в ЛДПР считаем, что мыслить надо шире, тем более краевой бюджет может это себе позволить», — отметил Постников. По его словам, подобная инициатива сегодня обсуждается в Башкортостане на уровне правительства.

Такие кэшбэки должны получить все предприниматели из списка пострадавших отраслей, считает Олег Постников. Это может служить, с одной стороны, «стимулированием выхода предпринимателей из тени, с другой — сохранением занятости».

Он также предлагает включить в перечень пострадавших отраслей, который определен на региональном уровне, СМИ и рекламный бизнес, снизить ставку для самозанятых до 1%, а также возмещать часть затрат производителям мяса в регионе в рамках программы «Продовольственная безопасность». Соответствующее предложение Постников отправил в адрес председателя комитета по промышленности и экономической политике заксобрания Алексея Мельникова.

Краевые власти одобрили первый пакет мер поддержки в марте. Он предполагает сниженные ставки по УСН, скидки по налогу на имущество для торговых центров и инициативы, направленные на поддержку инвестиционной активности. Необходимость в поддержке бизнеса возникла из-за увеличившегося санкционного давления со стороны Запада на экономику страны. Оно продолжается с начала нулевых, и было усилено после спецоперации РФ на Украине против ее денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что истинной целью санкций является отмена России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам