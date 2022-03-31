В Челябинске объяснили ЧП с лифтом в многоэтажке

В обслуживающей компании не стали рассказывать об обрыве лифта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В компании ООО «Союзлифтмонтаж», которая занимается обслуживанием оборудования в многоэтажке на проспекте Победы в Челябинске, рассказали о причинах остановки лифта, в котором застряла 81-летняя пенсионерка. Факт того, что перед этим кабина пролетела два этажа, в компании решили опустить.

«Причина остановки лифта — разрыв вследствие износа одной из восьми прядей одного из четырех несущих канатов, последующее срабатывание соответствующих электрических и механических систем безопасности лифта, посадка кабины на ловители. Все системы безопасности лифта сработали в штатном режиме. В настоящее время произведена замена несущих канатов, другие повреждения оборудования отсутствуют», — сообщили изданию «74.ру» в обслуживающей компании.

В компании добавили, что после проведения технического осмотра лифт будет запущен в работу. Предварительно лифт запустят вновь вечером 31 марта, либо 1 апреля.

Лифт с пенсионеркой в кабине оборвался 29 марта в 16-этажном доме на проспекте Победы. Как рассказал ранее URA.RU зять пенсионерки, ловушки у лифта не сработали и кабина падала два этажа. В итоге лифт остановился между седьмым и восьмым этажами, зацепившись стропой.