Махонин объявил о подорожании ключевого проекта к юбилею Перми

Дмитрий Махонин назвал новую стоимость онкоцентра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стоимость строительства нового здания онкоцентра, одного из ключевых проектов в рамках подготовки к 300-летию Перми, выросла на 5 млрд рублей. Предварительные затраты оцениваются в 17,7 млрд рублей, сообщает в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ранее власти говорили о 12,7 млрд рублей.

«Сумма серьезная, поэтому мы прибегаем к формату государственно-частного партнерства. При этом для пациентов лечение останется бесплатным и доступным по полисам ОМС», — отмечает Дмитрий Махонин.

В пресс-службе краевого правительства URA.RU cообщили, что власти начали сбор заявок от потенциальных концессионеров. О своем интересе к этому проекту заявляла ГК «МедИнвестГрупп». Год назад компания направляла в министерство экономического развития региона свои предложения. «Согласно достигнутым с потенциальным инвестором договоренностям, срок реализации концессионного соглашения составит 35 лет, а период строительства объекта определен в 46 месяцев (с момента заключения соглашения)», — говорят в пресс-службе. Заявки на участие в конкурсе власти принимают до середины мая 2022 года.

В новом онкоцентре должно быть не менее 570 коек, а общая площадь корпусов должна составить 70 тыс. кв. м. Они расположатся на участке в 120 тыс. кв. м. Медучреждение будет оснащено современным оборудованием. «В радиологическом отделении разместятся специальные палаты для лечения радиоактивным йодом — так называемые „горячие койки“. Такой вид лечения показан при заболеваниях щитовидной железы. Также будет открыто современное отделение онкогематологии», — рассказывает Дмитрий Махонин.

Онкоцентр планируется построить в микрорайоне «Камская долина». В августе 2021 года во время прямого эфира ВКонтакте Дмитрий Махонин говорил о том, что стоимость проекта оценивается в 10,7 млрд рублей. В декабре 2021 года министр экономического развития Эдуард Соснин в интервью СМИ заявил, что цена выросла до 12,7 млрд рублей. Ранее Дмитрий Махонин презентовал проекты к 300-летию Перми, одним из которых является онкоцентр, президенту РФ Владимиру Путину.

Так будет выглядеть новый онкоцентр Перми Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

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