14 декабря 2021
13 декабря 2021

Пермский онкодиспансер стал дороже на 3,2 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин сообщил об удорожании строительства онкодиспансера Фото:

Рост цен на стройматериалы привел к увеличению стоимости возведения в Перми онкологического диспансера. Реализация объекта теперь предварительно обойдется в 12,7 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше ранее запланированного.

«Увеличилась предварительная стоимость реализации объекта на 3,2 млрд рублей — до 12,7 млрд рублей. На это повлиял рост стоимости строительных материалов», — сообщил изданию Business Class министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. По его словам, власти уже близки к заключению концессионного соглашения о строительстве с ГК «МедИнвестГрупп».

Онкодиспансер в Перми планируется возвести в Камской долине, где формируется медицинский кластер. Он будет рассчитан на 575 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за непредвиденного роста цен на стройматериалы в российских регионах срываются госконтракты по возведению социальных объектов. Но минстрой РФ придумал способ спасти будущие школы и больницы от заморозки.

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Рост цен на стройматериалы привел к увеличению стоимости возведения в Перми онкологического диспансера. Реализация объекта теперь предварительно обойдется в 12,7 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше ранее запланированного. «Увеличилась предварительная стоимость реализации объекта на 3,2 млрд рублей — до 12,7 млрд рублей. На это повлиял рост стоимости строительных материалов», — сообщил изданию Business Class министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. По его словам, власти уже близки к заключению концессионного соглашения о строительстве с ГК «МедИнвестГрупп». Онкодиспансер в Перми планируется возвести в Камской долине, где формируется медицинский кластер. Он будет рассчитан на 575 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за непредвиденного роста цен на стройматериалы в российских регионах срываются госконтракты по возведению социальных объектов. Но минстрой РФ придумал способ спасти будущие школы и больницы от заморозки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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