Пермский онкодиспансер стал дороже на 3,2 млрд

15 декабря 2021 в 11:32 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин сообщил об удорожании строительства онкодиспансера Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Рост цен на стройматериалы привел к увеличению стоимости возведения в Перми онкологического диспансера. Реализация объекта теперь предварительно обойдется в 12,7 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше ранее запланированного. «Увеличилась предварительная стоимость реализации объекта на 3,2 млрд рублей — до 12,7 млрд рублей. На это повлиял рост стоимости строительных материалов», — сообщил изданию Business Class министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. По его словам, власти уже близки к заключению концессионного соглашения о строительстве с ГК «МедИнвестГрупп». Онкодиспансер в Перми планируется возвести в Камской долине, где формируется медицинский кластер. Он будет рассчитан на 575 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за непредвиденного роста цен на стройматериалы в российских регионах срываются госконтракты по возведению социальных объектов. Но минстрой РФ придумал способ спасти будущие школы и больницы от заморозки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рост цен на стройматериалы привел к увеличению стоимости возведения в Перми онкологического диспансера. Реализация объекта теперь предварительно обойдется в 12,7 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше ранее запланированного. «Увеличилась предварительная стоимость реализации объекта на 3,2 млрд рублей — до 12,7 млрд рублей. На это повлиял рост стоимости строительных материалов», — сообщил изданию Business Class министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. По его словам, власти уже близки к заключению концессионного соглашения о строительстве с ГК «МедИнвестГрупп». Онкодиспансер в Перми планируется возвести в Камской долине, где формируется медицинский кластер. Он будет рассчитан на 575 коек. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за непредвиденного роста цен на стройматериалы в российских регионах срываются госконтракты по возведению социальных объектов. Но минстрой РФ придумал способ спасти будущие школы и больницы от заморозки.