Психолог раскрыла признаки зависимости от телефона

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Желание хаотично заходить в различные приложения — это один из симптомов зависимости от телефона, рассказала Татьяна Петухова. Фото:

Существует пять признаков сильной зависимости человека от телефона. Об этом рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова.

«Первое — нервное состояние и состояние тревоги, когда телефона нет под рукой. Второе — если вы всегда берете телефон с собой, даже если в нем нет практической необходимости: в театр, кино, туалет, выбросить мусор. Третье — перед сном в кровати продолжать смотреть в экран, иногда хаотично заходить в различные приложения», — сказала Петухова в интервью RT.

Психолог отметила, что четвертым симптомом является желание проверить наличие звонков и сообщение сразу после пробуждения. Последним симптомом является физические проблемы в моменты, когда смартфон находится не с человеком. Это головокружение, потоотделение и учащенный пульс.

Ранее невролог Александр Евдокимов рассказал, что чрезмерное использование гаджетом может привести «расшатыванию организма», сообщает телеканал 360. В частности, электромагнитное излучение может привести к перегрузке нервной системы и сильной утомляемости.

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Существует пять признаков сильной зависимости человека от телефона. Об этом рассказала психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Татьяна Петухова. «Первое — нервное состояние и состояние тревоги, когда телефона нет под рукой. Второе — если вы всегда берете телефон с собой, даже если в нем нет практической необходимости: в театр, кино, туалет, выбросить мусор. Третье — перед сном в кровати продолжать смотреть в экран, иногда хаотично заходить в различные приложения», — сказала Петухова в интервью RT. Психолог отметила, что четвертым симптомом является желание проверить наличие звонков и сообщение сразу после пробуждения. Последним симптомом является физические проблемы в моменты, когда смартфон находится не с человеком. Это головокружение, потоотделение и учащенный пульс. Ранее невролог Александр Евдокимов рассказал, что чрезмерное использование гаджетом может привести «расшатыванию организма», сообщает телеканал 360. В частности, электромагнитное излучение может привести к перегрузке нервной системы и сильной утомляемости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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