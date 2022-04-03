Пенсионер рассказал, что до 1986 года проживал на территории России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Копейска откликнулись на просьбу пенсионера с Украины и помогли 83-летнему мужчине получить вид на жительство в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В отдел по вопросам миграции ОМВД России по Копейску обратился гражданин Украины 1939 года рождения. Мужчина попросил оказать содействие в оформлении ему вида на жительство в России. Мужчина пояснил, что ввиду возраста и состояния здоровья ему сложно обратиться в ведомство лично», — отметили в пресс-службе.

Пенсионер рассказал, что до 1986 года проживал на территории России, затем вместе с семьей переехал на Украину в Днепропетровскую область. В этом году мужчина был вынужден вернуться обратно.

Сотрудники полиции откликнулись на просьбу и оказали украинцу необходимую помощь. Заявление было рассмотрено в короткие сроки. Старший лейтенант полиции Кристина Шакирьянова выехала по месту проживания мужчины и лично вручила ему вид на жительство в РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. Президент признал необходимость провести спецоперацию на Украине по защите населения от нацистов. Операция, которую объявил глава государства, носит освободительный характер и призвана прекратить войну в Донбассе. Российские войска организуют гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, которые находят спасение в России.

Инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД Кристина Шакирьянова выехала к пенсионеру и вручила ему вид на жительство Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области