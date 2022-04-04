На границе Челябинской области перехватили контрабанду с Украины. Фото

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Пограничники и таможенники остановили фуру остановили в Троицком районе (фото из архива) Фото:

В составе сборного груза на российско-казахстанской границе под видом пищевых добавок пытались провезти более 400 кг украинских конфет марки ROSHEN, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Продукцию, которую выпускают предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко, перехватили пограничники и таможенники.

«По документам, в фуре перемещались пищевые добавки. Но при осмотре таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины: 400 кг вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки „ROSHEN“. Груз попадает в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина», — пояснил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Фуру, которую остановили в Троицком районе, отправили обратно в Казахстан. Возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза). Отправителю груза грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Сладости от Петра Порошенко везли в Челябинскую область под видом биодобавок
Фото:
Пограничники и таможенники задержали фуру в Троицком районе
Фото:

В составе сборного груза на российско-казахстанской границе под видом пищевых добавок пытались провезти более 400 кг украинских конфет марки ROSHEN, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Продукцию, которую выпускают предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко, перехватили пограничники и таможенники. «По документам, в фуре перемещались пищевые добавки. Но при осмотре таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины: 400 кг вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки „ROSHEN“. Груз попадает в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения либо отправления которых является Украина», — пояснил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев. Фуру, которую остановили в Троицком районе, отправили обратно в Казахстан. Возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза). Отправителю груза грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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