Бастрыкин взял на контроль избиение школьницы в Перми

Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ.
«Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео.
Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ. «Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео.