04 апреля 2022
01 апреля 2022

Бастрыкин взял на контроль избиение школьницы в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Еремеева Дмитрия. Тюмень, уголовный кодекс
За ходом расследования уголовного дела по факту избиения девочки в Березниках будут следить в СК Фото:

Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ.

«Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео.

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Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ. «Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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