Бастрыкин взял на контроль избиение школьницы в Перми

05 апреля 2022 в 10:19 Размер текста - 17 +

За ходом расследования уголовного дела по факту избиения девочки в Березниках будут следить в СК Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ. «Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Расследование уголовного дела по факту избиения 13-летней девочки одноклассницами поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал руководителю председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщается на сайте СК РФ. «Глава ведомства дал указание изучить причины и условия, способствовавшие противоправному поведению несовершеннолетних, и установить всех причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении. Бастрыкин поручил руководителю пермского управления следкома Денису Головкину незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить об обстоятельствах преступления. На сайте пермского управления СК РФ размещена информация о том, что сейчас проводится доследственная проверка по фактам происшествия. Ранее URA.RU сообщало, что 31 марта группа школьников в Березниках избила девочку 2009 года рождения. Ее повалили на снег и пинали. Остальные наблюдали за происходящим и снимали на видео.