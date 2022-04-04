С пермяков, уехавших на спецоперацию, не будут взыскивать долги

Долги временно не будут взыскивать с военнослужащих, участвующих в спецоперации Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С пермских военнослужащих, которые уехали на Украину для участия в спецоперации РФ, временно не будут взыскивать долги по исполнительным производствам. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов.

«В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ и других войск, исполнительные производства подлежат приостановлению. Для этого необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления», — уточнили в УФСПП России по Пермскому краю.

Предоставить документы судебным приставам могут представители военнослужащих, которые вправе совершать от их имени все действия. Судебный пристав может и сам приостановить исполнительное производство, если ему стало известно, что военнослужащий уехал на спецоперацию.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия ВС России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.