06 апреля 2022

Школьные обеды в России рискуют вырасти в цене

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Некоторые родители планируют отказаться от школьных обедов для своих детей Фото:

С 1 февраля себестоимость обеденной порции в школьной столовой увеличилась на 18%. Об этом сообщили в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга.

Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» слова аналитиков. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи. Это значит, что скоро родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды. Что касается учеников младших классов — дополнительные расходы на их горячее питание удастся покрыть за счет бюджета, отметили в Минпросвещения.

По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианны Шевченко, во многих школах родителей уже начали предупреждать о скором повышении цен на еду. Она добавила, что некоторые мамы и папы планируют отказаться от школьного питания ввиду того, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле.

В Пермском кране цены на продукты питания, которые используются при приготовлении школьных обедов, выросли до 45%. По ее словам, очень сильно подорожали крупны и овощи.

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С 1 февраля себестоимость обеденной порции в школьной столовой увеличилась на 18%. Об этом сообщили в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» слова аналитиков. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи. Это значит, что скоро родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды. Что касается учеников младших классов — дополнительные расходы на их горячее питание удастся покрыть за счет бюджета, отметили в Минпросвещения. По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианны Шевченко, во многих школах родителей уже начали предупреждать о скором повышении цен на еду. Она добавила, что некоторые мамы и папы планируют отказаться от школьного питания ввиду того, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле. В Пермском кране цены на продукты питания, которые используются при приготовлении школьных обедов, выросли до 45%. По ее словам, очень сильно подорожали крупны и овощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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