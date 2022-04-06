Школьные обеды в России рискуют вырасти в цене

07 апреля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Некоторые родители планируют отказаться от школьных обедов для своих детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 февраля себестоимость обеденной порции в школьной столовой увеличилась на 18%. Об этом сообщили в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» слова аналитиков. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи. Это значит, что скоро родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды. Что касается учеников младших классов — дополнительные расходы на их горячее питание удастся покрыть за счет бюджета, отметили в Минпросвещения. По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианны Шевченко, во многих школах родителей уже начали предупреждать о скором повышении цен на еду. Она добавила, что некоторые мамы и папы планируют отказаться от школьного питания ввиду того, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле. В Пермском кране цены на продукты питания, которые используются при приготовлении школьных обедов, выросли до 45%. По ее словам, очень сильно подорожали крупны и овощи. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 февраля себестоимость обеденной порции в школьной столовой увеличилась на 18%. Об этом сообщили в Отраслевом союзе развития социального питания по итогам тематического мониторинга. Себестоимость порции еды в школьной столовой выросла в среднем на 18%, передают «Известия» слова аналитиков. Сильнее всего подорожали какао, сахар и овощи. Это значит, что скоро родителям учеников средних и старших классов придется больше платить за школьные обеды. Что касается учеников младших классов — дополнительные расходы на их горячее питание удастся покрыть за счет бюджета, отметили в Минпросвещения. По словам директора по развитию Национальной родительской ассоциации (НРА) Марианны Шевченко, во многих школах родителей уже начали предупреждать о скором повышении цен на еду. Она добавила, что некоторые мамы и папы планируют отказаться от школьного питания ввиду того, что собирать ребенку обед с собой будет дешевле. В Пермском кране цены на продукты питания, которые используются при приготовлении школьных обедов, выросли до 45%. По ее словам, очень сильно подорожали крупны и овощи.