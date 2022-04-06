Пермяк выиграл в лотерею квартиру, но взял деньги

Мужчина планирует потратить деньги на мебель и обустройство нового дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Многодетный житель Пермского края Сергей Милехин выиграл в «Жилищной лотереи» квартиру стоимостью 1,7 млн рублей. Выигрыш пермяк решил забрать деньгами, так как несколько лет назад начал строить собственный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«В ходе 475-го тиража, состоявшегося 1 января 2022 года, счастливчик выиграл квартиру стоимостью 1,7 млн рублей», — сообщили в гослотерее. Милехин узнал о результатах лотереи еще 1 января 2022 года, однако за призом смог приехать только весной.

Пермяк живет со своей женой и тремя детьми за городом в собственном доме и содержит хозяйство. Деньги Милехин решил потратить на мебель и обустройство нового дома, которые еще строится. Остальную сумму он оставит дочерям на обучение в будущем.