Жизненно необходимые лекарства для свердловчан не подорожали

Свердловские аптеки обеспечены лекарствами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Проверка Росздравнадзора не выявила в аптеках Свердловской области превышения цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«За два дня эксперты Росздравнадзора посетили 23 аптеки в Екатеринбурге. Совместно с органами прокуратуры проведена оценка правомерности установления цен и наличие минимального ассортимента препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Фактов превышения аптеками предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых на территории области не установлено», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что за март провели 102 профилактических рейда в аптеках региона, но нарушений не выявили. Ранее URA.RU сообщало, что в трех регионах УрФО отмечен рост цен на импортные и отечественные лекарства. Эксперты объяснили это тем, что некоторые субстанции и сырье закупаются РФ из-за рубежа.