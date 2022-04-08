Жизненно необходимые лекарства для свердловчан не подорожали

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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Свердловские аптеки обеспечены лекарствами Фото:
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Проверка Росздравнадзора не выявила в аптеках Свердловской области превышения цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

«За два дня эксперты Росздравнадзора посетили 23 аптеки в Екатеринбурге. Совместно с органами прокуратуры проведена оценка правомерности установления цен и наличие минимального ассортимента препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Фактов превышения аптеками предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых на территории области не установлено», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что за март провели 102 профилактических рейда в аптеках региона, но нарушений не выявили. Ранее URA.RU сообщало, что в трех регионах УрФО отмечен рост цен на импортные и отечественные лекарства. Эксперты объяснили это тем, что некоторые субстанции и сырье закупаются РФ из-за рубежа.

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Проверка Росздравнадзора не выявила в аптеках Свердловской области превышения цен на лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщили в официальном telegram-канале ведомства. «За два дня эксперты Росздравнадзора посетили 23 аптеки в Екатеринбурге. Совместно с органами прокуратуры проведена оценка правомерности установления цен и наличие минимального ассортимента препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Фактов превышения аптеками предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых на территории области не установлено», — говорится в сообщении. Специалисты добавили, что за март провели 102 профилактических рейда в аптеках региона, но нарушений не выявили. Ранее URA.RU сообщало, что в трех регионах УрФО отмечен рост цен на импортные и отечественные лекарства. Эксперты объяснили это тем, что некоторые субстанции и сырье закупаются РФ из-за рубежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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