В УрФО выросли цены на отечественные и иностранные лекарства

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В Росздравнадзоре рассказали о росте цен на лекарства в аптеках Фото:
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Цены на товары в России

В трех регионах УрФО выросли цены на импортные лекарства. При этом изменилась стоимость и отечественных препаратов. Об этом рассказала руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина во время онлайн-эфира.

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с изменением курса валют, есть рост цен на лекарственные препараты импортного производства. И есть небольшой рост цен на лекарственные препараты отечественного производства. Это может быть связано с субстанциями, которые закупаются РФ из-за рубежа», — сказала Левкина во время трансляции в группе «Послушайте, доктор. ХМАО»

Глава Росздравнадзора добавила, что по результатам мониторинга, цены на лекарства из списка жизненно необходимых выросли в среднем не больше чем на 1%. При этом цены на препараты из общей категории выросли больше — в среднем на 2-3%. «За последнюю неделю наблюдается снижение темпов приростов цен на препараты не жизненно важные», — сказала Левкина.

Ранее URA.RU писало, что люди начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. Минздрав и Минпромторг ранее заявили, что в России нет дефицита лекарств. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Так, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.

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В трех регионах УрФО выросли цены на импортные лекарства. При этом изменилась стоимость и отечественных препаратов. Об этом рассказала руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина во время онлайн-эфира. «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с изменением курса валют, есть рост цен на лекарственные препараты импортного производства. И есть небольшой рост цен на лекарственные препараты отечественного производства. Это может быть связано с субстанциями, которые закупаются РФ из-за рубежа», — сказала Левкина во время трансляции в группе «Послушайте, доктор. ХМАО» Глава Росздравнадзора добавила, что по результатам мониторинга, цены на лекарства из списка жизненно необходимых выросли в среднем не больше чем на 1%. При этом цены на препараты из общей категории выросли больше — в среднем на 2-3%. «За последнюю неделю наблюдается снижение темпов приростов цен на препараты не жизненно важные», — сказала Левкина. Ранее URA.RU писало, что люди начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. Минздрав и Минпромторг ранее заявили, что в России нет дефицита лекарств. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Так, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.
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