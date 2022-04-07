В УрФО выросли цены на отечественные и иностранные лекарства

07 апреля 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Росздравнадзоре рассказали о росте цен на лекарства в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В трех регионах УрФО выросли цены на импортные лекарства. При этом изменилась стоимость и отечественных препаратов. Об этом рассказала руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина во время онлайн-эфира. «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с изменением курса валют, есть рост цен на лекарственные препараты импортного производства. И есть небольшой рост цен на лекарственные препараты отечественного производства. Это может быть связано с субстанциями, которые закупаются РФ из-за рубежа», — сказала Левкина во время трансляции в группе «Послушайте, доктор. ХМАО» Глава Росздравнадзора добавила, что по результатам мониторинга, цены на лекарства из списка жизненно необходимых выросли в среднем не больше чем на 1%. При этом цены на препараты из общей категории выросли больше — в среднем на 2-3%. «За последнюю неделю наблюдается снижение темпов приростов цен на препараты не жизненно важные», — сказала Левкина. Ранее URA.RU писало, что люди начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. Минздрав и Минпромторг ранее заявили, что в России нет дефицита лекарств. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Так, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В трех регионах УрФО выросли цены на импортные лекарства. При этом изменилась стоимость и отечественных препаратов. Об этом рассказала руководитель управления Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Левкина во время онлайн-эфира. «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, с изменением курса валют, есть рост цен на лекарственные препараты импортного производства. И есть небольшой рост цен на лекарственные препараты отечественного производства. Это может быть связано с субстанциями, которые закупаются РФ из-за рубежа», — сказала Левкина во время трансляции в группе «Послушайте, доктор. ХМАО» Глава Росздравнадзора добавила, что по результатам мониторинга, цены на лекарства из списка жизненно необходимых выросли в среднем не больше чем на 1%. При этом цены на препараты из общей категории выросли больше — в среднем на 2-3%. «За последнюю неделю наблюдается снижение темпов приростов цен на препараты не жизненно важные», — сказала Левкина. Ранее URA.RU писало, что люди начали массово скупать лекарства на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции западных стран. Минздрав и Минпромторг ранее заявили, что в России нет дефицита лекарств. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Так, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам, при их дефиците.