ВСУ отдали российским военным новые танки

11 апреля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Украинские военные передали России новые танки с полным боекомплектом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным новые танки в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — передает Минобороны слова командира танковой роты. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирных граждан. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным новые танки в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — передает Минобороны слова командира танковой роты. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирных граждан. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.