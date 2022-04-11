ВСУ отдали российским военным новые танки

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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии, z войска
Украинские военные передали России новые танки с полным боекомплектом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным новые танки в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — передает Минобороны слова командира танковой роты.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирных граждан. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали российским военным новые танки в Харьковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — передает Минобороны слова командира танковой роты. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирных граждан. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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