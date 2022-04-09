Следователи начали проверку после произошедшего на ПЦБК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственные органы СУ СК по Орджоникидзевскому району Перми проводят проверку в связи с произошедшим на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Один из рабочих предприятия за рулем «КамАЗа» въехал в здание, расположенное на территории завода, и скончался.

«Следственным отделом СК по Орджоникидзевскому району Перми проводится проверка по данному факту. Группа предприятий ПЦБК оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам», — пояснила URA.RU помощник гендиректора по связям со СМИ Светлана Заболотских.

Инцидент произошел в субботу, 9 апреля. Ряд СМИ при этом сообщал, что мужчина ранее лишился работы за отказ от вакцинации. Однако источник URA.RU в структурах ПЦБК опроверг данную информацию.

«Действительно, примерно с ноября [погибший] не работал. Но его никто не увольнял, он был действующим сотрудником предприятия, поэтому пропуск был не аннулирован. Когда начались ковидные послабления, ему неоднократно поступали приглашения о выходе на работу, но он их игнорировал», — пояснил источник.

По данным собеседника URA.RU, мужчина проработал на ПЦБК около 17 лет. Погибший, по словам источника «жил один в частном доме и увлекался онлайн-играми». Последнее время он серьезно переживал из-за ухода из России Wargaming (разработчики World of Tanks).

URA.RU писало о том, что на ПЦБК усиливают контроль над сотрудниками из-за коронавируса. Для этого на предприятии открыли собственный call-центр для тестирования вызова врача и сопровождения заболевших сотрудников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам