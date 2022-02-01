Пермские предприятия берут сотрудников с COVID под контроль

В компании заявили, что это помогает снизить распространение инфекции среди рабочих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские предприятия создают call-центры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников. «Горячие линии» сопровождают сотрудников во время болезни и помогают с тестированием на наличие COVID, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае крупные предприятия начинают открывать или усиливать корпоративные call-центры по коронавирусу», — сообщается на сайте. Одно из таких предприятий — Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК).

В частности «горячая линия» оказывает рабочим предприятия поддержки в виде тестирования, вызова врача и сопровождения во время больничного. В компании заявили, что это помогает снизить распространение инфекции среди сотрудников.

Ранее в Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом отправили учеников школ Перми и Березников на дистанционное обучение. Также региональный оперштаб постановил краевым госорганам отправить на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.