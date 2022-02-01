01 февраля 2022

Пермские предприятия берут сотрудников с COVID под контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятной доски и Инфоцентр службы 112. Екатеринбург, call-центр, диспетчерская
В компании заявили, что это помогает снизить распространение инфекции среди рабочих Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермские предприятия создают call-центры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников. «Горячие линии» сопровождают сотрудников во время болезни и помогают с тестированием на наличие COVID, сообщает сайт правительства Пермского края.

«В Пермском крае крупные предприятия начинают открывать или усиливать корпоративные call-центры по коронавирусу», — сообщается на сайте. Одно из таких предприятий — Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК).

В частности «горячая линия» оказывает рабочим предприятия поддержки в виде тестирования, вызова врача и сопровождения во время больничного. В компании заявили, что это помогает снизить распространение инфекции среди сотрудников.

Ранее в Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом отправили учеников школ Перми и Березников на дистанционное обучение. Также региональный оперштаб постановил краевым госорганам отправить на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.

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Пермские предприятия создают call-центры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции среди сотрудников. «Горячие линии» сопровождают сотрудников во время болезни и помогают с тестированием на наличие COVID, сообщает сайт правительства Пермского края. «В Пермском крае крупные предприятия начинают открывать или усиливать корпоративные call-центры по коронавирусу», — сообщается на сайте. Одно из таких предприятий — Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК). В частности «горячая линия» оказывает рабочим предприятия поддержки в виде тестирования, вызова врача и сопровождения во время больничного. В компании заявили, что это помогает снизить распространение инфекции среди сотрудников. Ранее в Пермском крае из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом отправили учеников школ Перми и Березников на дистанционное обучение. Также региональный оперштаб постановил краевым госорганам отправить на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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