Девочку из ХМАО, травмированную наледью, прооперируют в Москве

Реконструкцию выполнят челюстно-лицевые хирурги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Девочку из поселка Пойковский (ХМАО), травмированную упавшей с крыши глыбой льда, отправят на операцию в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице.

«Одно из последствий удара — смещение костей лица. Ребенка уже в ближайшее время ждут челюстно-лицевые хирурги Москвы, чтобы выполнить реконструкцию. Решение принято во время телемедицинской консультации», — рассказали в больнице.

ЧП произошло 5 апреля. Наледь упала на девочку с крыши жилого дома, сообщили в СУ СК по ХМАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее URA.RU писало, что в поселке Федоровский из Сургутского района произошел аналогичный случай. Там на школьницу девочку рухнула глыба льда, наледь упала с крыши школы.