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Девочку из ХМАО, травмированную наледью, прооперируют в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, медицинские мониторы, показания
Реконструкцию выполнят челюстно-лицевые хирурги Фото:

Девочку из поселка Пойковский (ХМАО), травмированную упавшей с крыши глыбой льда, отправят на операцию в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице.

«Одно из последствий удара — смещение костей лица. Ребенка уже в ближайшее время ждут челюстно-лицевые хирурги Москвы, чтобы выполнить реконструкцию. Решение принято во время телемедицинской консультации», — рассказали в больнице.

ЧП произошло 5 апреля. Наледь упала на девочку с крыши жилого дома, сообщили в СУ СК по ХМАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее URA.RU писало, что в поселке Федоровский из Сургутского района произошел аналогичный случай. Там на школьницу девочку рухнула глыба льда, наледь упала с крыши школы.

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Девочку из поселка Пойковский (ХМАО), травмированную упавшей с крыши глыбой льда, отправят на операцию в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом URA.RU сообщили в Сургутской клинической травматологической больнице. «Одно из последствий удара — смещение костей лица. Ребенка уже в ближайшее время ждут челюстно-лицевые хирурги Москвы, чтобы выполнить реконструкцию. Решение принято во время телемедицинской консультации», — рассказали в больнице. ЧП произошло 5 апреля. Наледь упала на девочку с крыши жилого дома, сообщили в СУ СК по ХМАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее URA.RU писало, что в поселке Федоровский из Сургутского района произошел аналогичный случай. Там на школьницу девочку рухнула глыба льда, наледь упала с крыши школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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