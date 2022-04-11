Несмотря на то, что компания «РБ Групп», где работает Алексей Кисляков, базируется в Москве, большую часть времени он проводит в столице Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области Алексей Кисляков вернулся из Москвы в Екатеринбург. Несколько дней назад он был замечен на третьем этаже администрации, где сидят мэр Алексей Орлов и его замы, а 12 апреля присутствовал на заседании гордумы, где обсуждалось строительство огромного ТЛЦ «Уральский» неподалеку от Шарташа.

Корреспонденту URA.RU Кисляков рассказал, что сейчас работает в московской компании «РБ Групп». Совладелец предприятия Александр Кахидзе (тоже присутствовал в зале) — соучредитель «Екатеринбургского транспортного терминала», который и собирается возводить ТЛЦ (против этого выступает часть жителей поселка Калиновский).

«Я закончил службу [в ГИБДД] и занимаюсь так называемой „зеленой“ логистикой. Это развитие транспортной инфраструктуры со снижением нагрузки на улично-дорожную сеть. Это вопросы развития города и Свердловской области», — поделился на бегу Кисляков. Свою должность в «РБ Групп» он раскрывать не стал.

С 2011 года Алексей Кисляков трудился в центральном аппарате МВД на различных позициях. В августе 2018-го его назначали главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал в Москву, его место занял Алексей Спиридонов.