Продавец получил автограф Жириновского правительственным письмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске продают автограф покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского за 50 тысяч рублей. Продавец Антон рассказал URA.RU, что попросил автограф Жириновского в своем письме, и политик ответил.

«Я получил автограф где-то в период с 2007 по 2009 год, точно не помню. Его прислали мне правительственным письмом. Грубя говоря, я отправил Жириновскому письмо, с просьбой дать мне автограф. А после мне пришло правительственное письмо от Владимира Вольфовича с его фоткой и автографом», — сообщил URA.RU Антон.

Продавец добавил, что раньше он собирал автографы политиков. В его коллекции даже имеется автограф бывшего президента Франции Николы-Поля-Стефана Саркози, а также автографы бывших президентов Израиля и Румынии. Однако, по словам Антона, в их подлинности можно усомниться. А вот автограф Жириновского 100% подлинный, так как письмо с ним пришло из ГосДумы РФ.

Региональное отделение ЛДПР выступило с инициативой назвать одну из улиц в Челябинске в честь Жириновского. По словам руководителя отделения Виталия Пашина, об этом просят горожане.

Последние несколько месяцев своей жизни Жириновский провел в больнице, борясь с коронавирусом. Политика лечили лучше врачи, но их усилий не хватило для спасения его жизни. 6 апреля лидер партии ЛДПР умер. 8 апреля его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Временным руководителем партии стал глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Автограф Жириновского продуют за 50 тысяч рублей Скрин: сайт «Авито»

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