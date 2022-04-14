Дочка «Ростеха» приступит к реализации мегапроекта властей ХМАО 14 апреля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 + Центр высоких биомедицинских технологий должен быть построен в Сургуте через три года Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Югры и компания «Швабе», входящая в структуру корпорации «Ростех» заключили соглашение о строительстве центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Эту информацию URA.RU подтвердили в фонде научно-технологического развития ХМАО. «Для успешной и оперативной реализации проекта теперь у нас есть все необходимые ресурсы: одобрение проекта президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, личная поддержка губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, опытные и сильные партнеры в лице холдинга Швабе, уникальная поддержка в лице научного сообщества, ученые которого будут экспертно сопровождать процесс строительства и оснащения ЦВБМТ высокотехнологичным оборудованием», — отметил генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков. Стоимость создания объекта составляет порядка 4,8 млрд рублей, срок реализации — не более 36 месяцев. В состав центра высоких биомедицинских технологий войдут лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии, биоинформатики, биобанк. Планируется, что строительство центра позволит создать не меньше 90 высококвалифицированных рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что фонду научно-технологического развития Югры и компании «Швабе» пришлось взять паузу для подписания соглашения о строительстве объекта из-за западных санкций. Центр высоких биомедицинских технологий должен стать первым объектом научно-технологического центра, возведение которого было запланировано в Сургуте. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» . Власти Югры и компания «Швабе», входящая в структуру корпорации «Ростех» заключили соглашение о строительстве центра высоких биомедицинских технологий в Сургуте. Эту информацию URA.RU подтвердили в фонде научно-технологического развития ХМАО. «Для успешной и оперативной реализации проекта теперь у нас есть все необходимые ресурсы: одобрение проекта президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, личная поддержка губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, опытные и сильные партнеры в лице холдинга Швабе, уникальная поддержка в лице научного сообщества, ученые которого будут экспертно сопровождать процесс строительства и оснащения ЦВБМТ высокотехнологичным оборудованием», — отметил генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков. Стоимость создания объекта составляет порядка 4,8 млрд рублей, срок реализации — не более 36 месяцев. В состав центра высоких биомедицинских технологий войдут лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных, микрофлюидных технологий, масс-спектрометрии, биоинформатики, биобанк. Планируется, что строительство центра позволит создать не меньше 90 высококвалифицированных рабочих мест. Ранее URA.RU сообщало, что фонду научно-технологического развития Югры и компании «Швабе» пришлось взять паузу для подписания соглашения о строительстве объекта из-за западных санкций. Центр высоких биомедицинских технологий должен стать первым объектом научно-технологического центра, возведение которого было запланировано в Сургуте. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям