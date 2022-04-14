В Екатеринбурге избрали президента уральской палаты недвижимости

14 апреля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

УПН объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге избрали нового президента уральской палаты недвижимость (УПН). Им стала директор компании «Априори-Недвижимость» Валерия Козлова. Об этом Козлова рассказала журналистам. «Я вижу УПН как дом, дом для риэлторов, здание, в котором мы все живем. Очень важно сделать это здание функциональным и удобным, адаптировать его к современным условиям при этом ничего не нарушить, не испортить, не сломать», — цитирует Козлову «Ъ-Урал». Илона Соболева, занимавшая должность президента УПН с 2019 года, возглавила совет объединения. Уральская палата недвижимости объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области. В ней состоят более 180 действительных членов. Это самая крупная профессиональная ассоциация в России. Также УПН занимается анализом рынка недвижимости в регионе. Так, 30 марта, бывший директор объединения сообщила, что в Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге избрали нового президента уральской палаты недвижимость (УПН). Им стала директор компании «Априори-Недвижимость» Валерия Козлова. Об этом Козлова рассказала журналистам. «Я вижу УПН как дом, дом для риэлторов, здание, в котором мы все живем. Очень важно сделать это здание функциональным и удобным, адаптировать его к современным условиям при этом ничего не нарушить, не испортить, не сломать», — цитирует Козлову «Ъ-Урал». Илона Соболева, занимавшая должность президента УПН с 2019 года, возглавила совет объединения. Уральская палата недвижимости объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области. В ней состоят более 180 действительных членов. Это самая крупная профессиональная ассоциация в России. Также УПН занимается анализом рынка недвижимости в регионе. Так, 30 марта, бывший директор объединения сообщила, что в Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%.