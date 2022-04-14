В Екатеринбурге избрали президента уральской палаты недвижимости

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, новостройки, недвижимость, новостройка, строительные работы, спальный район, ипотека, жилой комплекс, строящийся дом, рабочий, жк, жилье, стройка, многоквартирный дом
УПН объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области Фото:

В Екатеринбурге избрали нового президента уральской палаты недвижимость (УПН). Им стала директор компании «Априори-Недвижимость» Валерия Козлова. Об этом Козлова рассказала журналистам.

«Я вижу УПН как дом, дом для риэлторов, здание, в котором мы все живем. Очень важно сделать это здание функциональным и удобным, адаптировать его к современным условиям при этом ничего не нарушить, не испортить, не сломать», — цитирует Козлову «Ъ-Урал».

Илона Соболева, занимавшая должность президента УПН с 2019 года, возглавила совет объединения. Уральская палата недвижимости объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области. В ней состоят более 180 действительных членов. Это самая крупная профессиональная ассоциация в России.

Также УПН занимается анализом рынка недвижимости в регионе. Так, 30 марта, бывший директор объединения сообщила, что в Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%.

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В Екатеринбурге избрали нового президента уральской палаты недвижимость (УПН). Им стала директор компании «Априори-Недвижимость» Валерия Козлова. Об этом Козлова рассказала журналистам. «Я вижу УПН как дом, дом для риэлторов, здание, в котором мы все живем. Очень важно сделать это здание функциональным и удобным, адаптировать его к современным условиям при этом ничего не нарушить, не испортить, не сломать», — цитирует Козлову «Ъ-Урал». Илона Соболева, занимавшая должность президента УПН с 2019 года, возглавила совет объединения. Уральская палата недвижимости объединяет участников рынка недвижимости Свердловской области. В ней состоят более 180 действительных членов. Это самая крупная профессиональная ассоциация в России. Также УПН занимается анализом рынка недвижимости в регионе. Так, 30 марта, бывший директор объединения сообщила, что в Екатеринбурге сняли с продажи половину квартир в новостройках. По ее словам, последствием этого стал рост цен на жилье в новостройках — от трех до 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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