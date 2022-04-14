14 апреля 2022

Челябинская область стала лидером УрФО по экспорту агропродукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Чебаркульский район. Челябинская область, трактор, поле, сельхозтехника, силос, уборочная, корма, сельское хозяйство, погрузка кормов
Экспорт челябинских предприятий превысил совокупный уровень всех регионов УрФО Фото:

Челябинская область стала лидером среди уральских регионов по производству и экспорту агропромышленного комплекса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, объем экспорта челябинских предприятий в 2021 году превысил совокупный объем всех других регионов УрФО.

«Челябинская область лидирует среди регионов УрФО в поставках зерновой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, прочей продукции АПК. Экспорт мясной и молочной продукции из области составил 7,8 млн долларов, превысив плановый показатель на 50%. Всего же за 2021 год Челябинская область продала агротоваров на сумму 194 млн долларов», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства.

В министерстве добавили, что регион уже несколько лет подряд перевыполняет планы по экспорту товаров. По итогам 2020 года Челябинская область не только достигла целевого показателя, но и перевыполнила план на 6,4%. В 2021 году план снова был перевыполнен, но уже на 9,5%.

Развитие сельского хозяйства позволит региону увеличить производство агропромышленной продукции. Так, в 2022 году планируется увеличить производство мяса до 494 тысяч тонн. Это позволит вернуться к допандемийному объему производства мяса.

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Челябинская область стала лидером среди уральских регионов по производству и экспорту агропромышленного комплекса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, объем экспорта челябинских предприятий в 2021 году превысил совокупный объем всех других регионов УрФО. «Челябинская область лидирует среди регионов УрФО в поставках зерновой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, прочей продукции АПК. Экспорт мясной и молочной продукции из области составил 7,8 млн долларов, превысив плановый показатель на 50%. Всего же за 2021 год Челябинская область продала агротоваров на сумму 194 млн долларов», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства. В министерстве добавили, что регион уже несколько лет подряд перевыполняет планы по экспорту товаров. По итогам 2020 года Челябинская область не только достигла целевого показателя, но и перевыполнила план на 6,4%. В 2021 году план снова был перевыполнен, но уже на 9,5%. Развитие сельского хозяйства позволит региону увеличить производство агропромышленной продукции. Так, в 2022 году планируется увеличить производство мяса до 494 тысяч тонн. Это позволит вернуться к допандемийному объему производства мяса.
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Ссылки по теме
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