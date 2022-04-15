Омбудсмен назвала число пленных свердловских солдат на Украине

Татьяна Мерзлякова следит за событиями вокруг военнопленных солдат на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова активно принимает участие в судьбе военнослужащих со Среднего Урала, которые оказались в плену в ходе спецоперации на Украине. На сегодняшний день в списке пленных числится девять человек. Об этом URA.RU сообщила сама уполномоченная по правам человека в регионе.

«Девять человек в списке пленных. Все эти военнослужащих из Свердловской области. Сейчас этот вопрос курируется Министерством обороны РФ», — поделилась информацией чиновница.

По словам омбудсмена, сейчас все действия направлены на обмен военнопленными. «Количество вэсэушных пленных (взятых российскими военнослужащими — прим. ред.) достаточно, чтобы обменять на наших ребят. Я постоянно интересуюсь этим вопросом. Я очень их жду обратно», — сказала Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретилась с военными, раненными во время спецоперации на Украине. Первое, о чем просят солдаты, — позвонить родным и сообщить, что живы. Солдат привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. В Свердловскую область прибыло 159 военных.

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