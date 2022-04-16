ANI: Индия передумала закупать военные вертолеты у России 17 апреля 2022 в 00:44 Размер текста - 17 + Отказ Индии от российских Ми-17В-5 не связан с проведением спецоперации на Украине, сообщает ANI Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индийские военно-воздушные силы отложили план закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Об этом сообщает новостное агентство ANI. По словам источников агентства в индийском правительстве, было принято решение закрыть сделку о закупке 48 вертолетов Ми-17В-5 у России, подписанную около 10 лет назад. Летательные аппараты должны были войти в состав вооруженных сил Индии и других авиационных ведомств. Источники уточнили, что решение об отказе от тендера было принято задолго до начала спецоперации России на Украине. В Нью-Дели решили развивать местную программу по созданию вертолетов средней грузоподъемности в рамках проекта «Сделано в Индии». Ранее сообщалось, что Индия стремится увеличить объемы импорта российской нефти на фоне западных санкций. Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Индийские военно-воздушные силы отложили план закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Об этом сообщает новостное агентство ANI. По словам источников агентства в индийском правительстве, было принято решение закрыть сделку о закупке 48 вертолетов Ми-17В-5 у России, подписанную около 10 лет назад. Летательные аппараты должны были войти в состав вооруженных сил Индии и других авиационных ведомств. Источники уточнили, что решение об отказе от тендера было принято задолго до начала спецоперации России на Украине. В Нью-Дели решили развивать местную программу по созданию вертолетов средней грузоподъемности в рамках проекта «Сделано в Индии». Ранее сообщалось, что Индия стремится увеличить объемы импорта российской нефти на фоне западных санкций. Обозреватель Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные торговые отношения с РФ, несмотря на санкции Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям