Сам Иван Зайченко не пришел на заседание по своей отставке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение ресторатора, члена партии «Новые люди» Ивана Зайченко добровольно покинуть свердловское заксобрание спровоцировало стычку среди его коллег. На заседании, где рассматривался вопрос об отставке оппозиционера, депутаты устроили острую перепалку с переходом на личности, передает корреспондент URA.RU.

Зайченко объявил о сложении полномочий 15 апреля, признав, что не видит себя в политике. Сменит ресторатора другой представитель «Новых людей», бизнесмен Владимир Загайнов. Но перед этим заксобрание должно было утвердить отставку Зайченко. Вопрос был вынесен на очередное заседание 19 апреля — и неожиданно вызвал бурную дискуссию.

Сам Зайченко присутствовать на сессии не смог, что возмутило единоросса Вячеслава Вегнера: «А Зайченко это заявление [об отставке] лично принес или кто-то передал? У нас не получится, что потом он скажет: „Я отказываюсь, это не я подавал заявление“? На заседании его нет, на комиссии не было…» За коллегу заступился глава фракции «Новых людей» Рант Агаджанян, заверивший, что Зайченко твердо решил покинуть парламент — нужно лишь принять его отставку.

Но в дискуссию вмешался эсер Армен Карапетян: «Вегнер правильно вопрос задал. Человек сам не понял изначально, куда попал — это сто процентов! Поэтому он завтра придет, скажет: „Я имею право на адвоката“, и все такое. Человек хочет жить на природе — отпускайте его на природу! Заяц ушел, а волк когда уйдет?» Вегнер продолжил настаивать: «Так кто передал заявление-то?»

«Если вас это так сильно волнует… — загорелся Агаджанян. — Вдруг вы уснуть не сможете, будете переворачиваться… Сам лично Иван Павлович принес заявление. Поэтому спите спокойно, Вячеслав Михайлович, все в порядке». Оппозиционера мягко одернула спикер Людмила Бабушкина: «Вячеслав Михайлович-то будет спать спокойно, а вот как избиратели [Зайченко] это прокомментируют…»

В итоге вопрос вынесли на голосование и утвердили: 44 депутата высказались «за» и лишь один воздержался. «То есть вы не хотите его отпускать?» — пошутила Бабушкина над воздержавшимся коллегой.

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