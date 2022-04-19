Решение ресторатора, члена партии «Новые люди» Ивана Зайченко добровольно покинуть свердловское заксобрание спровоцировало стычку среди его коллег. На заседании, где рассматривался вопрос об отставке оппозиционера, депутаты устроили острую перепалку с переходом на личности, передает корреспондент URA.RU.
Зайченко объявил о сложении полномочий 15 апреля, признав, что не видит себя в политике. Сменит ресторатора другой представитель «Новых людей», бизнесмен Владимир Загайнов. Но перед этим заксобрание должно было утвердить отставку Зайченко. Вопрос был вынесен на очередное заседание 19 апреля — и неожиданно вызвал бурную дискуссию.
Сам Зайченко присутствовать на сессии не смог, что возмутило единоросса Вячеслава Вегнера: «А Зайченко это заявление [об отставке] лично принес или кто-то передал? У нас не получится, что потом он скажет: „Я отказываюсь, это не я подавал заявление“? На заседании его нет, на комиссии не было…» За коллегу заступился глава фракции «Новых людей» Рант Агаджанян, заверивший, что Зайченко твердо решил покинуть парламент — нужно лишь принять его отставку.
Но в дискуссию вмешался эсер Армен Карапетян: «Вегнер правильно вопрос задал. Человек сам не понял изначально, куда попал — это сто процентов! Поэтому он завтра придет, скажет: „Я имею право на адвоката“, и все такое. Человек хочет жить на природе — отпускайте его на природу! Заяц ушел, а волк когда уйдет?» Вегнер продолжил настаивать: «Так кто передал заявление-то?»
«Если вас это так сильно волнует… — загорелся Агаджанян. — Вдруг вы уснуть не сможете, будете переворачиваться… Сам лично Иван Павлович принес заявление. Поэтому спите спокойно, Вячеслав Михайлович, все в порядке». Оппозиционера мягко одернула спикер Людмила Бабушкина: «Вячеслав Михайлович-то будет спать спокойно, а вот как избиратели [Зайченко] это прокомментируют…»
В итоге вопрос вынесли на голосование и утвердили: 44 депутата высказались «за» и лишь один воздержался. «То есть вы не хотите его отпускать?» — пошутила Бабушкина над воздержавшимся коллегой.
Решение ресторатора, члена партии «Новые люди» Ивана Зайченко добровольно покинуть свердловское заксобрание спровоцировало стычку среди его коллег. На заседании, где рассматривался вопрос об отставке оппозиционера, депутаты устроили острую перепалку с переходом на личности, передает корреспондент URA.RU. Зайченко объявил о сложении полномочий 15 апреля, признав, что не видит себя в политике. Сменит ресторатора другой представитель «Новых людей», бизнесмен Владимир Загайнов. Но перед этим заксобрание должно было утвердить отставку Зайченко. Вопрос был вынесен на очередное заседание 19 апреля — и неожиданно вызвал бурную дискуссию. Сам Зайченко присутствовать на сессии не смог, что возмутило единоросса Вячеслава Вегнера: «А Зайченко это заявление [об отставке] лично принес или кто-то передал? У нас не получится, что потом он скажет: „Я отказываюсь, это не я подавал заявление“? На заседании его нет, на комиссии не было…» За коллегу заступился глава фракции «Новых людей» Рант Агаджанян, заверивший, что Зайченко твердо решил покинуть парламент — нужно лишь принять его отставку. Но в дискуссию вмешался эсер Армен Карапетян: «Вегнер правильно вопрос задал. Человек сам не понял изначально, куда попал — это сто процентов! Поэтому он завтра придет, скажет: „Я имею право на адвоката“, и все такое. Человек хочет жить на природе — отпускайте его на природу! Заяц ушел, а волк когда уйдет?» Вегнер продолжил настаивать: «Так кто передал заявление-то?» «Если вас это так сильно волнует… — загорелся Агаджанян. — Вдруг вы уснуть не сможете, будете переворачиваться… Сам лично Иван Павлович принес заявление. Поэтому спите спокойно, Вячеслав Михайлович, все в порядке». Оппозиционера мягко одернула спикер Людмила Бабушкина: «Вячеслав Михайлович-то будет спать спокойно, а вот как избиратели [Зайченко] это прокомментируют…» В итоге вопрос вынесли на голосование и утвердили: 44 депутата высказались «за» и лишь один воздержался. «То есть вы не хотите его отпускать?» — пошутила Бабушкина над воздержавшимся коллегой.