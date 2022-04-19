Трамвайную ветку в Академический начали строить в конце 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции, введенные странами Евросоюза и США, отразились на строительстве трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга. Первоначальный проект предполагал, что транспорт будет ездить по рельсам от австрийского производителя. Но поставка сорвалась, а провернуть такую же операцию, как со стадионом «Калининец», властям не удалось.

«Преимущество импортных рельсов было в том, что они поставлялись сразу в фибробетоне. Несколько недель пытались договориться, чтобы груз все-таки вывезли из Австрии, но не получилось. Аналог нашли быстро — наш, российский, такой же качественный. Поэтому на сроках строительства эта ситуация не отразится», — поделился осведомленный источник URA.RU.

По словам собеседника агентства, чиновники и подрядчик — «Уралтрансспецстрой» — подстраховались на стадии госэкспертизы, еще в конце 2021 года. «В проект было заложено удешевление используемых материалов», — добавил инсайдер. Хотя первый замдиректора предприятия Михаил Малиновских в разговоре с корреспондентом это не подтвердил. Называть российскую компанию, которая поставит рельсы на замену австрийским, он не стал, поскольку официального соглашения пока нет.

Строительство трамвайной линии в Академический началось в ноябре 2021-го. Оно проходит в два этапа. На первом — к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году — планируется проложить пути от кольца на улице Академика Парина до «смычки» с трамвайной веткой на улице Волгоградской. А в дальнейшем трамвай будет курсировать до улицы Татищева, центра города.

Как писало URA.RU, санкционное давление на Россию со стороны стран Евросоюза (среди которых Австрия) и США обострилось после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации «по денацификации и демилитаризации Украины». Антироссийские ограничения, введенные на госуровне, поддержали многие западные предприятия.

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