Свердловского контрактника удалось спасти из плена на Украине

Военный из свердловского поселка пробыл в украинском плену около месяца (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактника из Свердловской области удалось вызволить из украинского плена, куда он попал в ходе спецоперации РФ. Как рассказала URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, помогавшая с возвращением, юноша пробыл в украинском плену больше месяца — с середины марта. Сейчас солдат уже прибыл в родной поселок.

Мерзлякова поделилась, что о ситуации парня первой узнала его семья, которая попросила руководство поселка помочь с освобождением. После этого началась активная работа. «Сложность состояла в том, что парень служил не в Центральном военном округе, а в Западном, и поэтому в нашем списке его сначала не было. И если бы не местная власть, он мог затеряться. Самое главное, что у нас есть ресурс на возвращение своих ребят», — заметила омбудсмен.

По ее словам, к возвращению подключилась и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Это один из первых случаев, которым лично занялась Татьяна Николаевна. А мой — самый первый случай. И она звонила мне по этому парню, спрашивала: „Ну что, мы его вернули?“ Мы вместе с земляками этого юноши очень благодарны Татьяне Николаевне. Я надеюсь, что у нас будут и дальше хорошие новости», — поделилась Мерзлякова.

15 апреля Мерзлякова рассказывала URA.RU, что на тот момент было известно о девяти военных из Свердловской области, оказавшихся в плену на Украине. Незадолго до этого омбудсмен встречалась с ранеными солдатами. Их привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО и пятый военный госпиталь Росгвардии в Екатеринбурге. Всего в Свердловскую область прибыло больше 150 военных.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма глава государства отметил, что важной задачей российских военных является избавление жителей Донбасса от геноцида.

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