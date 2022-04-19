В Свердловской области нашли замену французскому Actimel

Новый напиток — это молочная сыворотка с фруктовым пюре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Агрокомплекс «Балтымский» в Свердловской области запустил производство кисломолочного напитка, схожего по названию и составу с Actimel французского холдинга Danone. Об этом сообщили на предприятии.

«Мы не знали, что делать с сывороткой — ее выбрасывали раньше. А она очень полезная — там много протеина. И мы решили добавлять фрукты и продавать. Получилось вкусно и все натуральное», — рассказал председатель совета директоров агрокомплекса Евгений Кремко.

Новый продукт получил название «Балтымэль». В его составе две позиции: сыворотка молочная пастеризованная и натуральный фруктовый наполнитель «Манго-Маракуйя». Срок годности у этого продукта — пять суток. Пока напиток выпускают только с одним вкусом. Молочная сыворотка — жидкость, которая остается от скисшего молока. Она содержит много белка, минералов и витаминов.

В ближайшее время продукцию агрокомплекса «Балтымского» начнут продавать в магазинах торговой сети «Пятерочка». Пока она представлена в супермаркетах «Монетка» и небольших магазинах. Накануне в «Балтымском» озвучили планы по масштабной модернизацию, в результате которой объемы производства должны вырасти вдвое. Помимо этого ферма увеличит выпуск молока под собственной торговой маркой.