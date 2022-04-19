Челябинский губернатор уволил высокопоставленную чиновницу

20 апреля 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер освободил подчиненную от должности по ее инициативе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов региона Любовь Рыжкову. Информация об этом появилась 20 апреля на официальном портале правовой информации. «Освободить Рыжкову Любовь Александровну от замещаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. На должности первого запреда Госкомитета Рыжкова проработала 8 лет. На это место ее 10 февраля 2014 года назначил Борис Дубровский, когда руководит регионом. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов региона Любовь Рыжкову. Информация об этом появилась 20 апреля на официальном портале правовой информации. «Освободить Рыжкову Любовь Александровну от замещаемой должности первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 апреля 2022 года по инициативе гражданского служащего. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. На должности первого запреда Госкомитета Рыжкова проработала 8 лет. На это место ее 10 февраля 2014 года назначил Борис Дубровский, когда руководит регионом.