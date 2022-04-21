Сотрудника челябинского завода заподозрили в коммерческом подкупе

В обстоятельствах получения денег разбирается следственный комитет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела одного из крупных заводов, расположенных в Курчатовском районе Челябинска. Его подозревают в коммерческом подкупе, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«42-летний руководитель отдела капитального строительства в течение 2021 года получил от предпринимателя более 40 тыс. рублей за оказание содействия при заключении договоров. Преступление выявили оперативники городской полиции Челябинска. Сейчас устанавливается причастность сотрудника к совершению иных эпизодов», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию предоставят позднее.