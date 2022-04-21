21 апреля 2022

Сотрудника челябинского завода заподозрили в коммерческом подкупе

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В обстоятельствах получения денег разбирается следственный комитет (фото из архива) Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела одного из крупных заводов, расположенных в Курчатовском районе Челябинска. Его подозревают в коммерческом подкупе, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«42-летний руководитель отдела капитального строительства в течение 2021 года получил от предпринимателя более 40 тыс. рублей за оказание содействия при заключении договоров. Преступление выявили оперативники городской полиции Челябинска. Сейчас устанавливается причастность сотрудника к совершению иных эпизодов», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию предоставят позднее.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя отдела одного из крупных заводов, расположенных в Курчатовском районе Челябинска. Его подозревают в коммерческом подкупе, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «42-летний руководитель отдела капитального строительства в течение 2021 года получил от предпринимателя более 40 тыс. рублей за оказание содействия при заключении договоров. Преступление выявили оперативники городской полиции Челябинска. Сейчас устанавливается причастность сотрудника к совершению иных эпизодов», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию предоставят позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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