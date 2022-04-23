Благодатный огонь с нетерпением ждут в свердловских храмах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловская делегация более трех часов ожидала сошествия Благодатного огня в Иерусалиме, и еще полтора часа пробиралась к храму через кордоны. Об этом рассказал на видео сам священник, который в данный момент летит с огнем из Израиля в Екатеринбург.

«Ждали больше трех часов, еще шли к храму через разные кордоны еще около часа-полутора. Но это все в радость, потому что великий праздник, благодать Божья, все очень легко», — с улыбкой признался отец Максим. Кроме него, в свердловскую делегацию вошли директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и 41 паломник.

Ранее URA.RU сообщало, что Благодатный огонь прибудет на свердловскую землю ранним утром 24 апреля. Как уточнял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, паломники прилетят, когда Пасхальная ночная служба уже закончится. «Каждый сможет взять с собой частицу святого света после общегородского Крестного хода у Храма на Крови», — написал он в своем telegram-канале.

Видео предоставлено Фондом святой Екатерины.