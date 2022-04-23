США не подтвердили слова Зеленского о визите Блинкена в Киев

В США не подтвердили слова Владимира Зеленского о визите Энтони Блинкена и Ллойда Остина в КиевФото: Официальный сайт президента Украины
В Госдепартаменте США не подтвердили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин посетят Киев 24 апреля. Об этом заявили представители внешнеполитического и оборонного ведомств.
«Мне нечего сообщить вам по этому поводу», — заявила Сью Гоф ТАСС в ответ на вопрос о визите Ллойда Остина на Украину. В Госдепартаменте также отказались комментировать информацию о посещении Киева Энтони Блинкеном.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Блинкен и Остин 24 апреля посетят Киев, пишет News.ru. По его словам, на встрече собирались обсудить вопросы поставки вооружений на Украину. В середине апреля президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. Китайская газета Global Times объяснила, почему американский глава отказался от этой идеи.
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В Госдепартаменте США не подтвердили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин посетят Киев 24 апреля. Об этом заявили представители внешнеполитического и оборонного ведомств. «Мне нечего сообщить вам по этому поводу», — заявила Сью Гоф ТАСС в ответ на вопрос о визите Ллойда Остина на Украину. В Госдепартаменте также отказались комментировать информацию о посещении Киева Энтони Блинкеном. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Блинкен и Остин 24 апреля посетят Киев, пишет News.ru. По его словам, на встрече собирались обсудить вопросы поставки вооружений на Украину. В середине апреля президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. Китайская газета Global Times объяснила, почему американский глава отказался от этой идеи.